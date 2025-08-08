Malore mentre nuota in acqua, gravissima una donna di 83 anni

E’ accaduto a Muggia: la donna è stata soccorsa dagli agenti di polizia che stavano scortando il corte della Tirso.

Sono gravi le condizioni della donna di 83 anni che questa mattina ha accusato un malore in acqua a Muggia. È successo intorno alle 10.20 nello specchio d’acqua antistante l’Hotel Lido, proprio mentre stava passando il corteo della Tirso. La donna stata portata a riva grazie al pronto intervento di quattro agenti di Polizia, che stavano scortando la manifestazione.

La donna, che si trovava circa una ventina di metri dalla spiaggia, ha accusato un malore improvviso ed è svenuta in acqua, rischiando di annegare. Quattro agenti del Reparto mobile di Padova, notando il corpo riverso in mare, si sono immediatamente tuffati e hanno raggiunto la donna, riportandola a riva a nuoto. Sul posto, già presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno iniziato tempestivamente le manovre di rianimazione.

Il massaggio cardiaco, prolungato per oltre quaranta minuti, ha permesso di far riprendere alla donna sia il battito cardiaco che la respirazione. L’83enne è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale di Cattinara, dove è stata intubata e si trova attualmente in coma.