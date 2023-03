Grande attesa a Lignano per la 37esima Festa delle cape

La Festa delle cape di Lignano.

La manifestazione che farà da apripista alla stagione balneare di Lignano Sabbiadoro è finalmente alle porte. Prenderà infatti vita domani, sabato 4 marzo, la tanto attesa “Festa delle cape”, giunta quest’anno alla sua 37esima edizione.

Saranno due i fine settimana, il 4 e il 5 e l’11 e 12, che vedranno piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta accogliere migliaia di persone arrivate per degustare prodotti ittici ed enogastronomici tipici della nostra regione. Una settantina di volontari al lavoro e l’intero ricavato che annualmente viene devoluto ad associazioni interamente a scopo benefico. Un menù ricco e prelibato, che non è cambiato di una virgola dalla scorsa edizione proprio perché si è rivelato essere una carta strepitosamente vincente, così come vincente, per le attività commerciali di ristorazione, risulta essere proprio questa manifestazione, grazie alla quale bar, ristoranti e negozi hanno la possibilità di avviare anticipatamente la loro attività.

“Questa manifestazione rappresenta da molti anni l’inizio della stagione balneare – spiega l’assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini – oltretutto dà la possibilità ai commercianti di poter avviare con qualche settimana di anticipo la loro attività, data la mole di turisti che ogni anno partecipa“. A giocare a favore, anche l’ampio spazio dedicato al parcheggio per le auto, la gioia di potersi godere il panorama e, non in ultima battuta, la possibilità per i turisti di poter visionare la vasta scelta di appartamenti che li ospiteranno nella stagione estiva, che si prospetta essere più che proficua.

Nata nel 1984 dall’idea di alcuni pescatori locali, i primi anni la manifestazione si svolgeva a Sabbiadoro dirimpetto ad alcuni negozi, ma da un ventennio a questa parte, proprio grazie all’assessore Brini, è stato possibile spostarla in una location più congeniale sia per i turisti, sia per i locali. Dello stesso parere anche Manuel Rodeano, presidente della Lisagest “Sono previste migliaia di presenze per questo evento oramai consolidato, che fa da apripista della stagione anche alle attività commerciali” afferma Rodeano. Grande emozione anche da parte dello stesso presidente della manifestazione, Amerigo Pozzatello “Siamo al lavoro con grinta ma anche con serenità, a differenza dell’anno scorso non ci sono protocolli da seguire e siamo ritornati felicemente a goderci la manifestazione proprio come nel periodo pre pandemia – spiega Pozzatello – ci siamo attrezzati per il pienone, contando che le condizioni meteorologiche siano dalla nostra parte”.