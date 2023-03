Tifosi friulani vanno a trovare Zico in Brasile.

Sono passati 30 anni da quel “O Zico o Austria”, ma non è passato, e non è stato nemmeno scalfito, il grande amore (ricambiato) che i friulani nutrono per O Galinho. E se alle volte può essere complicato entrare nel cuore di questa terra, una volta che ci entri, non ne esci perché il Friuli, si sa, non dimentica.

E i friulani non si sono dimenticati il compleanno del grande giocatore brasiliano che negli anni ’80 scelse una piccola squadra di provincia e li fece sognare, tanto più che questo è un anniversario particolare: Zico, infatti, compie oggi 70 anni.

Così il club di Orsaria “Arthur Zico” ha deciso di fare una sorpresa al suo beniamino, ha preso un aereo ed è volato a casa sua, in Brasile, per festeggiarlo. Un’operazione programmata da mesi grazie anche alla complicità del figlio che è riuscito ad aiutarli, mantenendo però il segreto sulle “grandi manovre” dei friulani.

“Da diversi mesi stavamo preparando questa sorpresa – hanno scritto sui social, riportando anche il video dell’incontro -, ma Zico non doveva sapere assolutamente nulla. D’accordo con suo figlio Junior, abbiamo organizzato questo incontro, direttamente a casa sua, con tanto onore per essere presenti a questo traguardo dei 70 ANNI DI ZICO. Tanti auguri Galinho di Quintino”.

E così, lui, ignaro, ha aperto la porta ed è stato accolto dal coro dei friulani: “Zico, Zico”. “Tutti matti” ha commentato O Galinho, che poi ha abbracciato tutti, come grandi amici che si incontrano di nuovo.

Ecco il video postato dal club: