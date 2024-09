Le Frecce Tricolori al Lignano Air Show.

Oggi pomeriggio il cielo di Lignano Sabbiadoro è pronto ad accogliere il ritorno dell’attesissimo Air Show 2024 delle Frecce Tricolori, in programma dalle 15.30 alle 18.00. La Pattuglia acrobatica nazionale, da poco rientrata dopo il tour negli Stati Uniti, è pronta a regalare al pubblico esibizioni acrobatiche e sorvoli indimenticabili.

Il programma.

L’apertura dell’Air Show è affidata al passaggio di un elicottero Agusta HH 139, che sventolerà orgogliosamente la bandiera italiana, seguita dalle evoluzioni di un aereo monoposto CAP 231 e dagli acrobatici Renegade dell’Aeronautica Militare. La scena sarà poi dominata dal sorvolo delle pattuglie PITCH BLACK, con la presenza di B767, F35 A/B ed EFA, seguiti dai Royal Jordanian Falcons della Giordania. Non mancheranno i Pitts Special Acro, biplani leggeri dalle prestazioni eccezionali, e l’esclusivo team Demosar.

L’attrazione più attesa sono le Frecce Tricolori, simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale, che con le loro acrobazie aeree concluderanno l’evento, regalando al pubblico l’emozione del passaggio del tricolore nel cielo. L’Air Show di Lignano Sabbiadoro è ormai un appuntamento fisso, che ogni anno richiama migliaia di spettatori, appassionati e famiglie da ogni parte d’Italia e dall’estero.

La giornata si preannuncia indimenticabile, con un cielo che si trasformerà in un palcoscenico per alcuni tra i migliori piloti e velivoli acrobatici del mondo. Il Comune di Lignano Sabbiadoro invita tutti i partecipanti a seguire le indicazioni delle autorità per vivere al meglio questo evento spettacolare in piena sicurezza.

Sicurezza e viabilità.

Affinché lo spettacolo si svolga in totale sicurezza, la macchina organizzativa è già in moto da settimane. Le autorità locali hanno emesso una serie di ordinanze per regolamentare la circolazione e garantire la sicurezza del pubblico. In particolare, la spiaggia tra il pennello frangiflutti della “Doggy Beach” a Punta Faro e la quarta rotonda dell’area demaniale marittima sarà interdetta dalle 15.30 alle 18, per una profondità di circa 15 metri dalla battigia. Quest’area sarà segnalata con nastro colorato per indicarne chiaramente i confini.

Sul fronte viabilistico, le modifiche saranno significative. Dall’1 alle 20 di oggi, vige il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nelle principali vie centrali di Lignano, tra cui Lungomare Trieste, via Sabbiadoro, viale Italia e via Miramare, salvo per i mezzi autorizzati. A partire dalle 13 fino alle 20, sarà inoltre vietato il transito nelle stesse zone e in ulteriori vie, tra cui via Millefiori, via Stiria, via Julia e via Tirolo, per prevenire congestioni e garantire un flusso sicuro di persone e mezzi.