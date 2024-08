Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a New York.

Le Frecce Tricolori conquistano New York in un evento straordinario che ha richiamato un vasto pubblico di appassionati. Un ritorno nella Grande Mela che mancava da 32 anni per la pattuglia acrobatica nazionale.

Lunedì le Frecce Tricolori hanno sorvolato i luoghi simbolo della città, tra i quali l’emozionante passaggio sopra la Statua della Libertà.Questo sorvolo non è stato solo un’esibizione acrobatica, ma un vero e proprio atto di celebrazione e di amicizia. La presenza delle Frecce Tricolori nei cieli americani fa parte del North America Tour 2024, una missione intrapresa dall’Aeronautica Militare Italiana per celebrare il centenario della sua storia.

Tappa anche a Philadelphia.

Dopo aver attraversato New York, la pattuglia acrobatica ha fatto tappa anche a Philadelphia dove ancora una volta la scia tricolore ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori. I passaggi sopra il centro città e l’emblematico saluto al Museum of Art, con la sua famosa scalinata resa celebre dal film “Rocky”, hanno reso l’evento ancora più memorabile.