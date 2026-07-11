Musicisti di strada, a Lignano vince Asyle

È la cantautrice veneziana Elisa Carletto, in arte Asyle, la vincitrice della prima edizione di “Musicisti di strada”, la rassegna dedicata ai musicisti e agli artisti emergenti che si è svolta a Lignano Sabbiadoro dal 7 al 10 luglio, prodotta da Tam TamComunication.



La proclamazione è arrivata nella serata conclusiva di venerdì 10 luglio all’Arena Alpe Adria, dove i dieci finalisti si sono esibiti davanti al pubblico e a una giuria di esperti chiamata a decretare il vincitore.

Il successo con il brano “La stessa forma”

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Asyle, nome d’arte della cantautrice Elisa Carletto, grazie al suo brano inedito “La stessa forma”. Il riconoscimento comprende la pubblicazione del singolo sulle principali piattaforme digitali attraverso l’etichetta discografica Azzurra Music e un premio di 1.500 euro, destinato a sostenere il percorso artistico della giovane cantante.



Originaria di Venezia e oggi divisa tra la città lagunare e Roma, Asyle propone uno stile personale che unisce influenze cantautorali, folk alternativo, pop e soul, dando vita a una scrittura musicale caratterizzata da sensibilità e ricerca artistica.

La giuria della finale

A decretare la vittoria è stata una giuria composta da professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni: Tobia Dell’Olio, speaker di Radiofreccia, Paolo Baruzzo, responsabile Eventi e Promozione di Azzurra Music, la cantante e vocal coach Lena Biolcati, Quanidos Ling della Siae di Latisana e Massimo Brini, assessore al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tra musica e spettacolo sul palco dell’Arena Alpe Adria

La serata finale è stata presentata da Emanuela Folliero e ha visto alternarsi sul palco non solo i dieci finalisti del concorso, ma anche l’attore e comico Gabriele Cirilli, che ha coinvolto il pubblico con il suo spettacolo.



Nel corso dell’evento è stato inoltre consegnato un riconoscimento speciale da parte di Gabriele Medeot, ideatore e conduttore del programma Rock Revolution di Rai Radio 1, al musicista di origini turche Ernas, tra i partecipanti della competizione.



Con questa prima edizione, “Musicisti di strada” chiude il suo debutto premiando nuovi talenti e confermando la volontà di offrire uno spazio concreto agli artisti emergenti, trasformando Lignano Sabbiadoro in un punto d’incontro tra musica, spettacolo e nuove opportunità.