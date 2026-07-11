Maltempo in Friuli Venezia Giulia, le previsioni per le prossime ore

L’instabilità che nel pomeriggio ha interessato le zone montane del Friuli Venezia Giulia potrebbe estendersi nelle prossime ore anche alla pianura e alla costa. Il quadro resta incerto, ma non si escludono temporali localmente forti.

Le condizioni meteorologiche sulla regione sono diventate instabili a causa dell’arrivo di correnti più fresche in quota e della brezza al suolo, che sta richiamando dal mare aria particolarmente umida.

A partire dalle 14 di sabato 11 luglio, alcuni rovesci e temporali isolati hanno interessato soprattutto le aree montane più interne. Intorno alle 16 una cella temporalesca si è sviluppata nel territorio comunale di Claut, spostandosi successivamente verso Barcis. Le precipitazioni hanno finora prodotto soprattutto rovesci localizzati e numerose fulminazioni.

Temporali possibili anche sulla costa

L’evoluzione per le prossime ore resta incerta. Secondo il bollettino di aggiornamento, l’instabilità presente sulla pianura potrebbe favorire un’intensificazione dei fenomeni, mentre l’aria più secca presente alle medie quote potrebbe contribuire a limitarne lo sviluppo.

Lo scenario ritenuto più probabile prevede comunque un possibile interessamento della pianura, seguito da un’estensione dei temporali anche verso la fascia costiera. In alcune zone i fenomeni potranno essere localmente forti. Non viene inoltre escluso un nuovo passaggio temporalesco tra la tarda serata e la notte in direzione del Carso, anche se al momento questa ipotesi viene considerata meno probabile.

Nessuna segnalazione di danni

Dall’inizio dell’allerta, alla Sala operativa regionale e al Numero unico per le emergenze 112 non sono arrivate segnalazioni di danni o criticità legate al maltempo. Le precipitazioni più consistenti registrate fino alle 17 hanno interessato le aree montane. A Passo Predil sono caduti 16 millimetri di pioggia, mentre tra Cave del Predil e Forni di Sotto sono stati rilevati valori compresi tra 8 e 10 millimetri.

