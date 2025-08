Ladri saccheggiano l’appartamento di un turista: vacanza amara a Lignano

Il furto a Lignano in un appartamento affittato per le vacanze.

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto a Lignano, un turista ungherese di 44 anni è rimasto vittima di un furto nell’appartamento affittato per le vacanze in via delle Palme. I malviventi si sono introdotti nell’appartamento senza lasciare segni di effrazione.

Il bottino per i ladri è stato di circa 1.300 euro in contanti e una borsa da donna di marca, dal valore stimato intorno ai 300 euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Lignano, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.