La Giunta Comunale di Lignano si allarga: nominato il nuovo assessore

Si amplia la Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro, con l’ingresso di una nuova componente, in attuazione del principio di equilibrio di genere e nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle deleghe amministrative disposta dal Sindaco Laura Giorgi con apposito decreto firmato nella giornata di giovedì 14 maggio.

La nuova designata è Chiara Casasola, laureata in Scienze Politiche con indirizzo in Scienze della Pubblica Amministrazione e con una consolidata esperienza nell’ambito della gestione amministrativa, delle procedure contrattuali e della finanza agevolata.

In Giunta entra Chiara Casasola

La nuova assessora è Chiara Casasola, laureata in Scienze Politiche con indirizzo in Scienze della Pubblica Amministrazione. Casasola porta con sé un’esperienza consolidata nel campo della gestione amministrativa, delle procedure contrattuali e della finanza agevolata, competenze che saranno ora messe al servizio dell’amministrazione comunale.

A lei il sindaco ha affidato le deleghe alle attività produttive, ai fondi comunitari e alle società partecipate. Una scelta che si inserisce, da un lato, nell’attuazione del principio di equilibrio di genere all’interno dell’esecutivo comunale e, dall’altro, in un riassetto più ampio degli incarichi.

Le deleghe ai fondi comunitari e alle società partecipate erano precedentemente in capo al vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa, che nella nuova distribuzione assume la delega alla cultura. Il vicesindaco manterrà inoltre le competenze già assegnate all’ambiente e al demanio, nell’ambito della nuova organizzazione decisa dal sindaco.

A Codromaz anche la Polizia Locale

Novità anche per l’assessore Alessio Codromaz, già titolare delle deleghe alla sanità, alle politiche sociali e giovanili e ai servizi informatici. A lui viene ora attribuita anche la delega alla Polizia Locale.



La riorganizzazione punta così a ridefinire gli ambiti di competenza all’interno della Giunta, distribuendo le deleghe in modo più funzionale agli obiettivi amministrativi del mandato.

Le parole del sindaco Laura Giorgi

“Con questo aggiornamento della composizione della Giunta – dichiara il Sindaco Laura Giorgi – proseguiamo nel percorso di rafforzamento dell’azione amministrativa, valorizzando competenze professionali qualificate e garantendo una distribuzione delle deleghe funzionale agli obiettivi di mandato”.

“L’ingresso in Giunta di Chiara Casasola, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno assunto, rappresenta un valore aggiunto per l’amministrazione comunale, in particolare nei settori strategici legati alle opportunità di finanziamento e al sostegno del tessuto produttivo locale”.