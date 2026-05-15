Ubriachi al volante e cocaina in auto: il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Proseguono i servizi coordinati di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trieste. Nel corso della settimana, i militari dell’Arma hanno intensificato le verifiche nelle principali aree del centro cittadino con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati, ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nel corso delle operazioni, quattro automobilisti sono stati denunciati per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. I conducenti, sottoposti ad accertamenti tramite etilometro, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le normative introdotte negli ultimi anni hanno infatti irrigidito le sanzioni per chi si mette alla guida dopo aver assunto alcolici, prevedendo il ritiro della patente, sanzioni amministrative più severe e conseguenze penali nei casi più gravi.

Particolare rilievo assume la nuova normativa del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024: tra le principali novità figurano regole più stringenti sull’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti prima della guida, un maggiore controllo sull’utilizzo dei telefoni cellulari al volante e nuove tutele dedicate a pedoni e ciclisti. Le disposizioni puntano inoltre a rafforzare il senso di responsabilità dei conducenti.

Segnalazione per possesso di cocaina ad uso personale

Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre identificato un giovane trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Trieste per uso personale di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida.

Controlli intensificati in vista della bella stagione

L’attività dell’Arma proseguirà anche nelle prossime settimane, soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione e dell’aumento della presenza di persone nelle strade cittadine. L’obiettivo resta quello di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza sulle arterie urbane.