Rugby universitario, il Friuli sul podio a Parigi: terzo posto per i “Seven del Magnifico”

Il Friuli sale ancora una volta su un palcoscenico internazionale. Gli studenti dell’Università di Udine e del CUS Udine, i “Seven del Magnifico”, chiudono al terzo posto il torneo internazionale di rugby a sette “Ovalies UniLaSalle” disputato a Parigi, uno dei più grandi eventi universitari europei dedicati alla palla ovale.

Gli studenti friulani erano l’unico team italiano in gara in un tabellone che contava oltre cinquanta atenei da tutto il continente. La squadra si è fermata solo in semifinale contro l’ISc Paris, poi vincitrice del torneo, confermando comunque un percorso di alto livello in una competizione che ha riunito oltre cinquanta atenei europei.

La maratona di mete e la solidarietà a Parigi

Il torneo parigino, giunto alla sua 31esima edizione, ha visto sfidarsi ventiquattro squadre di rugby a sette, divise in sei gironi con successivi match a eliminazione diretta provenienti da una cinquantina di Università. Al torneo possono infatti aderire squadre che praticano diverse discipline: rugby a quindici, rugby a sette, rugby in carrozzina e cheerleading.

Oltre all’aspetto agonistico, l’evento svoltosi dal 7 al 10 maggio ha avuto una forte impronta etica, dato che tutti i proventi raccolti sono stati devoluti ad associazioni benefiche del territorio francese.

Chi sono i “Seven del Magnifico”: la storia

La compagine friulana è nata nel 2015 dall’iniziativa di alcuni studenti rugbisti desiderosi di rappresentare l’Ateneo ai Campionati nazionali universitari. Il nome omaggia il Rettore e il logo della squadra raffigura un ermellino, l’animale che adorna la toga accademica durante le cerimonie. Con il supporto del CUS Udine, il club è diventato negli anni un punto di riferimento per il rugby a sette, disciplina che dal 2016 è entrata stabilmente nel programma delle Olimpiadi.

I protagonisti della trasferta francese

La spedizione a Parigi è stata guidata dallo staff composto da Antonio Scalettaris, Lorenzo Genna e Luca Vidotti. I giocatori scesi in campo che hanno conquistato la medaglia di bronzo sono gli studenti Simone Bortot, Emanuele De Fazio, Riccardo Orioli, Simone Carlevaris, Simone Campana, Filippo Gozzi, Ettore Bastianello, Matteo Babbino e Alessandro Giuriati.

Il commento del coach Antonio Scalettaris

“È stata un’esperienza incredibile per i ragazzi – spiega il coach Antonio Scalettaris – in quanto hanno vissuto un fine settimana di respiro internazionale che ha unito l’agonismo, il divertimento e la conoscenza di altre realtà universitarie provenienti da tutta Europa”.

“Resta il rimpianto per la sconfitta in semifinale ma anche la soddisfazione di essere arrivati terzi su ventiquattro squadre partecipanti nonché l’orgoglio di aver portato il nome dell’Università, della città e della Regione sul podio. La premiazione sul palco, applauditi da migliaia di studenti francesi presenti, resta il ricordo più bello di questa edizione. Vorrei ringraziare a nome di tutta la squadra l’Università di Udine e il Cus Udine, che ci hanno permesso di vivere questa meravigliosa esperienza sportiva che speriamo di replicare in futuro”.