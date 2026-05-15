Infarto in strada: passanti e soccorritori salvano un uomo con 24 minuti di rianimazione

Una catena di solidarietà e precisione tecnica ha strappato alla morte un uomo di 64 anni, colpito da un improvviso arresto cardiaco in via Casa Bianca a Lignano Sabbiadoro. Decisiva la prontezza dei cittadini presenti, che non hanno atteso passivamente i soccorsi ma hanno dato il via immediato alle manovre salvavita.

La chiamata al 112 e le manovre guidate

Non appena l’uomo si è accasciato al suolo, i testimoni hanno allertato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale Sores Fvg ha gestito l’evento in tempo reale: mentre un infermiere guidava telefonicamente i passanti nei primi massaggi cardiaci, un secondo operatore inviava sul posto ambulanza, automedica e una pattuglia della Polizia Locale dotata di defibrillatore (DAE).

Ventiquattro minuti di lotta per la vita

La battaglia per rianimare il 64enne è durata complessivamente 24 minuti. In un’alternanza continua tra cittadini, agenti della Locale e sanitari, il massaggio cardiaco non è mai stato interrotto. Fondamentale l’uso del defibrillatore: dopo una scarica elettrica, il cuore dell’uomo ha ripreso finalmente a battere.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento di rivascolarizzazione coronarica. Le ultime notizie confermano che l’uomo sarebbe in miglioramento e, soprattutto, che non abbia riportato danni neurologici grazie alla continuità della rianimazione.

Il commento: l’importanza della catena del soccorso

Il successo dell’intervento è stato lodato dal direttore della Sores Fvg, il dottor Giulio Trillò, che ha rimarcato come la “catena della sopravvivenza” abbia funzionato perfettamente in ogni suo anello. Trillò ha sottolineato il ruolo cruciale della formazione BLSD tra i cittadini, della diffusione dei defibrillatori sul territorio e dell’uso di tecnologie come l’app “Dae Fvg”, strumenti che insieme alla partecipazione collettiva aumentano drasticamente le possibilità di salvezza in casi di arresto cardiaco.