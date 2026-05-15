Famiglia scomparsa e rintracciata: ex marito ricoverato per un malore

È stato ricoverato questa mattina all’ospedale di Piacenza l’ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna che era scomparsa in Friuli con i due figli minorenni della coppia e che è stata rintracciata due giorni fa. La notizia è stata data dall’avvocata Federica Obizzi, che assiste l’uomo. Secondo quanto riferito dalla legale, il ricovero sarebbe stato disposto a seguito di un malore accusato dall’uomo dopo un periodo di forte stress legato alla vicenda familiare.

La ricostruzione del legale: «Un forte scompenso fisico»

Come riporta l’Ansa, a spiegare la situazione è l’avvocata Federica Obizzi, che ha ricondotto il peggioramento delle condizioni di salute allo sforzo prolungato delle ultime settimane. “La situazione è stata determinata dalla ricerca attiva dei figli da parte del padre – ha dichiarato la legale – che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri e ha causato uno scompenso delle sue condizioni di salute”.

Dimissioni dall’ospedale e appello alla famiglia

Dopo le cure ricevute, l’uomo è stato dimesso nel corso della giornata. Attraverso il proprio legale, l’ex marito di Sonia Bottacchiari ha inoltre rinnovato l’invito alla donna e ai figli a fare rientro in un clima di serenità, sottolineando di non avere alcun rimprovero nei loro confronti.