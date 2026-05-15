Dopo il maltempo delle ultime ore, il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si aprirà ancora con cielo nuvoloso o coperto, ma con un progressivo miglioramento già nel corso della giornata di sabato. La domenica, invece, sarà decisamente più stabile, con ampie schiarite soprattutto al mattino e temperature in lieve ripresa.

Sabato tra nuvole, piogge deboli e neve in quota

La giornata di sabato 16 maggio sarà caratterizzata da un avvio ancora instabile. Nella notte e al mattino saranno possibili piogge in genere deboli, localmente moderate soprattutto tra la costa e l’Isontino. In montagna la quota neve si attesterà intorno ai 1200-1400 metri, segno di un clima ancora piuttosto fresco per il periodo.



Dalle ore centrali della giornata è prevista una progressiva cessazione delle precipitazioni, con le prime schiarite attese in serata a partire dai settori occidentali della regione. Sulla zona montana soffierà vento moderato da nord in quota.



Le temperature resteranno contenute: in pianura le minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, con massime tra 16 e 18 gradi. Sulla costa valori minimi tra 10 e 12 gradi e massime tra 14 e 17 gradi.

Domenica torna il sole, ma attenzione ai cumuli in montagna

La giornata di domenica 17 maggio sarà più soleggiata. Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su gran parte del Friuli Venezia Giulia, favorendo un deciso miglioramento dopo le nuvole e le piogge del sabato.



Dalle ore centrali, però, sulla zona montana potranno formarsi dei cumuli. Non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma si tratterà di fenomeni deboli e isolati. I venti saranno a regime di brezza. Le temperature saranno ancora fresche al mattino, con minime in pianura tra 6 e 9 gradi, ma le massime saliranno fino a 19-21 gradi. Sulla costa sono previsti valori tra 9 e 12 gradi al mattino e tra 17 e 19 gradi nelle ore più calde.

L’inizio della settimana

Lunedì 18 maggio il cielo sarà variabile, con maggiori spazi di sole al mattino soprattutto su pianura e costa. Nel pomeriggio, invece, sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio o temporale, che potrebbe interessare anche alcune aree della Pedemontana e dell’alta pianura.



Martedì 19 maggio proseguirà una fase di variabilità, con possibili locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Le temperature tenderanno comunque a riavvicinarsi progressivamente alla media del periodo, con massime in pianura fino a 21-24 gradi.