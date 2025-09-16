Italian Bike Week 2025: quattro giorni di adrenalina tra strada, off road e mototurismo

Le attività in programma all’Italian Bike Week.

Dal 18 al 21 settembre, Lignano Sabbiadoro e le strade del Friuli Venezia Giulia tornano a vibrare al ritmo dei motori: è tempo di Italian Bike Week 2025, quattro giorni intensi dedicati agli appassionati delle due ruote, tra mototurismo, off road, Demo Ride e spettacoli a tema motociclistico.

Demo Ride e Off Road

Sarà un lungo, instancabile e coinvolgente fine settimana per chi ama la moto, in particolare i modelli Off Road e Adventure. Gli appassionati di Enduro potranno cimentarsi nella Off Road Arena, punto di partenza delle Adventure Ride, le escursioni in fuoristrada sul territorio proposte da MV Adventure. Qui si terranno anche le Enduro Moto-Therapy a cura del Motoclub Sabbiadoro.

Dal sabato partiranno i Demo Ride gratuiti sulle novità Ducati, Fantic, RedMoto, Triumph e Yamaha, affiancati dall’esposizione dei modelli Kove e KTM. Sempre l’MC Sabbiadoro offrirà spettacolo con gli Enduro Days, due giorni di prove libere riservate a piloti professionisti e amatoriali sul tracciato della speciale della leggendaria 12 Ore.

Test su strada e Young Riders School

I test su strada prenderanno il via già da venerdì dal parcheggio dello stadio Teghil, secondo polo “demo” della IBW. Aprilia, Moto Guzzi, QJ Motor e Rieju metteranno a disposizione i loro modelli 2025, mentre Honda porterà le sue novità e la Young Riders School, il corso di guida dedicato a giovani e neofiti che vogliono approcciarsi alle due ruote anche partendo da zero.

Mototurismo e tour del Friuli Venezia Giulia

Gli amanti del mototurismo potranno esplorare le strade suggestive del Friuli Venezia Giulia già a partire da giovedì, con le prime uscite individuali. A seguire, il Motoclub Danilo Vian guiderà i biker alla scoperta delle bellezze della regione, tra scenari naturali e gastronomia locale.

Venerdì la destinazione sarà Cividale del Friuli, l’antica Forum Iulii di epoca romana, capitale del primo ducato longobardo in Italia, con il Ponte del Diavolo sul Natisone, l’ipogeo celtico e una grande eredità medievale. Sabato sarà invece il turno di San Daniele del Friuli, città che unisce arte e storia all’eccellenza gastronomica del celebre prosciutto.

Saturday Night Parade e tour aereo

I centauri rientreranno in tempo per la spettacolare Saturday Night Parade, organizzata dal Motoclub Morena, che illuminerà le strade di Lignano Sabbiadoro con le luci di migliaia di motociclette, regalando uno spettacolo suggestivo e molto atteso dai “fedelissimi” della Italian Bike Week. Per chi cerca ulteriori emozioni, ogni giorno accanto all’Area Luna Park si alzerà in volo l’elicottero di EliFriulia, offrendo tour aerei ad alto tasso di adrenalina.

Il programma completo: