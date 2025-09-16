Dalla Digos di Udine a Vicario del Questore: Andrea Locati riprende servizio in Friuli

Il nuovo vicario del Questore di Udine.

Dal 15 settembre 2025 Andrea Locati è ufficialmente il nuovo Vicario del Questore di Udine. Milanese di nascita e friulano di adozione, Locati porta con sé un’esperienza trentennale nella Polizia di Stato, maturata in diversi incarichi in Italia.

Classe 1970, Locati si arruola nel 1996 come Allievo Agente Ausiliario, frequentando il corso presso il C.A.P.F. di Duino. Dopo le prime esperienze operative nei Reparti Mobili di Milano e Padova, prosegue la carriera come Commissario Capo, con incarichi alla Polizia di Frontiera di Gorizia e successivamente presso la Questura di Gorizia come dirigente dell’Ufficio del Personale e Vice Capo di Gabinetto.

Nel 2009 viene nominato Vice Questore Aggiunto e assume la guida del Commissariato di Monfalcone, per poi trasferirsi nel 2016 alla Questura di Udine come dirigente della DIGOS. Dopo la promozione a Vice Questore e successivamente a Primo Dirigente nel 2022, Locati presta servizio alla Questura di Venezia come Capo di Gabinetto fino al recente rientro a Udine. Il Questore Pasquale de Lorenzo ha espresso al nuovo Vicario i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del ritorno di un dirigente già apprezzato e benvoluto in terra friulana.