Ved. Crapiz

di 94 anni

É mancata Marcellina Martinelli. Ne danno il triste annuncio i figli Giordano, Danila e Bruna assieme le rispettive famiglie.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” venerdì 19 settembre alle ore 15:00 ove la cara Marcellina sarà presente dalle ore14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 13:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:30



Al termine del Rito la cara Marcellina troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 18 C. M. alle ore 19:45 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento a tutti gli Operatori della Casa di Riposo di Gemona per l’umanità dimostrata.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



GEMONA DEL FRIULI, 16 settembre 2025



