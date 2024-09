I capricci di un tempo atmosferico “autunnale” non hanno fermato la grande festa della Italian Bike Week, e tantomeno i numerossisimi biker che hanno preso parte nella serata del sabato alla Saturday Night Parade. La maxi-parata motociclistica ha portato i centauri a sfilare per le vie di una Lignano Sabbiadoro colorata da un tramonto infuocato e dai riflessi offerti dagli scrosci di pioggia del pomeriggio, regalando un atmosfera davvero magica.

Nella mattinata di oggi, mentre l’Area Demo Ride si animava di appassionati arrivati per provare le ultime novità a due ruote delle Case ufficiali e la Off Road Arena si infiammava grazie alle evoluzioni dei piloti di Enduro e Cross, la giuria del Custom Bike Show esaminava le moto iscritte alla competizione targata Italian Motorcycle Championship (IMC). La tappa settembrina del primo ed unico campionato italiano dedicato alle moto speciali ha incorato Best in Show la Harley-Davidson 1340 preparata dai bresciani di Gallery Motorcycles, una ‘special’ davvero incredibile che ha conquistato giudici e pubblico grazie alla sua carenatura posteriore, l’iconica forcella springer con cerchio lenticolare ed un possente V-Twin incastonato nel telaio tubolare. Nelle classi Scrambler e Adventure, particolarmente seguite alla luce dello spirito “dirt” dell’evento, hanno trionfato la Norton Commando customizzata dal savonese Grillo e la Yamaha Super Teneré di Punto Moto Factory Bike (VE); incetta di premi anche dall’Austria con le prime posizioni di Stefan B e Ramses Garage nelle categorie Freestyle e Modified H-D. Proprio all’interno del Custom Bike Show era presente anche uno stand di Jawa: il marchio, fondato a Praga nel 1929 in quella che allora era la Cecoslovacchia, sbarca in Italia in una nuova veste e, soprattutto, con una gamma completa di modelli compresi dai 300 ai 650 cc caratterizzati da uno stile vintage, come l’accattivante 350 CL Bobber.

Il bilancio del weekend, chiuso dall’emozionante airshow delle Frecce Tricolori su lungomare, è più che positivo. «Nonostante il tempo abbia cercato in ogni modo di rovinare questo weekend dedicato alla passione per i motori, il riscontro da parte di turisti e motociclisti è stato ancora una volta ottimo, con tantissime presenze da fuori Regione e anche dall’estero» ha commentato con soddisfazione Massimo Brini, Consigliere comunale con delega al turismo di Lignano Sabbiadoro. «La Italian Bike Week ha superato le aspettative anche questa volta, confermandosi un appuntamento semplicemente insostituibile per la nostra località».

«La formula dell’Italian Bike Week, certamente anche figlia dell’esperienza fatta con 38 edizioni della storica Biker Fest International, non ha più bisogno di conferme» gli ha fatto eco Micke Persello, organizzatore dell’evento. «Non possiamo tuttavia nascondere la soddisfazione nell’assistere alla maturazione completa di una manifestazione della quale siamo particolarmente orgogliosi, capace ormai di camminare sulle sue gambe: il fascino del mondo Adventure e Off Road è magnetico, come dimostra in particolare la crescita continua dell’Area Demo Ride e di tutte le attività connesse con il fuoristrada, che hanno fatto registrare numeri strepitosi».