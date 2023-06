Nuova location per la musica a Lignano: dopo il Kursaal, tocca al Ca’ Margherita.

Il Kursaal a Lignano cambia location, e diventa Ca’ Margherita. Lui, il patron, in fondo ne era certo: la musica non poteva sparire da Lignano. Queste parole erano state pronunciate da Riccardo Badolato, gestore del Kursaal per 19 anni, subito dopo la chiusura della storica discoteca sulla Riviera, decisa dalla proprietà che voleva trasformarla in un locale per intrattenimento dal vivo per gli ospiti del nuovo hotel in costruzione di fronte.

Badolato aveva affermato che la consolle avrebbe continuato a suonare, perché così doveva andare E infatti così sarà. Questa sera prenderà ufficialmente il via una nuova avventura chiamata Ca’ Margherita, la nuova casa del Kursaal Club e del Kursaal Terrace, la discoteca che riaprirà in via Alzaia.

Locale ristrutturato.

Il locale, rimasto chiuso dal 2019, è stato ristrutturato e rinnovato. In una delle due sale da ballo, si esibirà un ospite internazionale, la dj svedese di musica techno e produttrice discografica Ida Engberg, la prima donna ad avere una residenza estiva ad Ibiza al Club Chinois. Nell’altra sala si esibiranno il DJ Maurizio Mattia e Dennij Deejay.

Domani ci sarà anche il ritorno del Mokambo, l’aperitivo in spiaggia che dal 1996 animava ogni domenica sulla Riviera. Questa volta il party per eccellenza dell’estate, con tutte le hit degli ultimi 30 anni, si trasferirà a bordo piscina. E la programmazione degli ospiti per l’estate 2023 è già stata definita. Il 9 aprile scorso, con una notte di festa finale, il Kursaal aveva chiuso dopo quarant’anni di storia. Ora si riparte.