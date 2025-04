Alla Biker Fest debutta l’evento dedicato alle auto d’epoca e youngtimer.

Non solo due ruote, ma motori di tutti i tipi: la Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro ha da sempre un rapporto strettissimo con il mondo dell’automobile. Un sodalizio che quest’anno sarà rinnovato non solo con il 30° compleanno della US Car Reunion (il più grande meeting italiano di auto americane, che dal 1995 si svolge nell’ambito della manifestazione friulana) ma anche grazie alla prima edizione di un nuovo “evento nell’evento” dedicato alle auto storiche e d’epoca.

Kustom & Classic: il nuovo raduno della Biker Fest.

Il nuovo, maxi-raduno a cui la Biker Fest dà il benvenuto si chiama Kustom & Classic, car meet che apre le sue porte a tutte le vetture pre-1999. Si va dal vintage fino agli anni ’80 per arrivare ad includere anche le cosiddette youngtimer, così come vengono definite, nel gergo degli addetti ai lavori, le “classiche di domani”, quei modelli che dopo aver fatto sognare gli automobilisti negli anni Novanta sono tornati alla ribalta per diventare il fenomeno del momento.

Nell’era dell’automotive hi-tech le icone a quattro ruote di età compresa tra venti e i trent’anni sono infatti apprezzatissime dagli appassionati per il loro fascino ancora “analogico”, in pieno contrasto con il panorama attuale fatto di elettrificazione e digitalizzazione sfrenata. Sull’onda di questo spirito Kustom & Classic dà il benvenuto agli esemplari di tutte le marche e nazionalità, sia originali (restaurati o conservati) sia alle vetture personalizzate, cioè rivisitate in chiave tecnica ed estetica, supercar comprese.

Il raduno è organizzato dalla rivista Kustom World in collaborazione con Lowered Garage, club goriziano che negli anni recenti si è fatto conoscere tra i “petrolhead” grazie ad altri format di grandissimo successo, RacenLow e German VS JDM, raduni che nelle ultime edizioni hanno superato quota 500 vetture e migliaia di visitatori giunti non solo da tutto il Triveneto ma anche da Austria, Germania, Slovenia e Croazia.

Dove e quando.

Kustom & Classic si svolgerà all’interno dell’Area Mercato di Lignano Sabbiadoro (qui il link alla posizione) a partire dalle ore 10 di sabato 17 maggio, ma già dal venerdì Lowered Garage e gli sponsor tecnici saranno presenti con i propri stand e vetture in esposizione. L’entrata è completamente gratuita, sia per i proprietari delle auto protagoniste dell’evento sia per gli spettatori.

Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’evento e la sezione dedicata sul sito della Biker Fest International, oppure contattare direttamente lo staff di Lowered Garage (mail: info@loweredgarage.it; tel. +39.328.0211101).