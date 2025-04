Per lavori alla stazione di Udine, cambiano gli orari della circolazione ferroviaria: ecco in quali giorni.

Lavori alla stazione di Udine, modifiche agli orari della circolazione ferroviaria. Proseguono infatti gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha previsto con il progetto di riqualificazione complessiva della stazione del capoluogo friulano.

In particolare, nell’ambito dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, da lunedì 5 maggio a sabato 15 novembre, saranno all’opera i cantieri necessari all’innalzamento a 55 cm dal piano del ferro del marciapiede dei binari 7 e 8 – standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare salita e discesa dai treni – nonché all’installazione del terzo ascensore di stazione al servizio dei medesimi binari. Per consentire lo svolgimento delle attività saranno necessarie alcune modifiche al programma di circolazione dei treni sulle linee della stazione di Udine.