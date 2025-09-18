Il sole accende la Italian Bike Week: Lignano accoglie migliaia di motociclisti

Al via l’Italian Bike Week a Lignano.

Si è aperta nel migliore dei modi la quarta edizione della Italian Bike Week, in programma questo fine settimana a Lignano Sabbiadoro (UD). Già dal giovedì il Villaggio dell’Area Luna Park si è animato, preludio a giornate che – complice il meteo estivo – promettono di richiamare decine di migliaia di motociclisti. L’evento segna la chiusura ufficiale della stagione “on the road” e riunisce appassionati di Custom, Enduro, Offroad e Adventure provenienti da tutta Europa.

Custom Bike Show e ARTigliate Custom Contest

Dalle prime ore di giovedì mattina sono aperte le iscrizioni al Custom Bike Show, esposizione delle più belle moto personalizzate, tappa ufficiale dell’Italian Motorcycle Championship (IMC), unico campionato nazionale dedicato alle one-off costruite dai migliori customizer italiani ed europei. Gli esemplari, spesso tailor-made, riflettono la passione e la creatività dei proprietari che desiderano moto uniche, oltre le serie di produzione.

E a proposito di “special”, l’IBW 2025 porta al debutto anche l’ARTigliate Custom Contest: saranno presentate – e premiate da una giuria d’eccezione! – le migliori preparazione in stile Off Road, con un focus su Adventure, Scrambler, Tracker e Classic Enduro. L’appuntamento è per sabato a partire dalle ore 11 nell’Area Luna Park, con premiazione alle 17:15.

Adventure Ride e Mototour tra Friuli e storia locale

Tra le iniziative di stampo fuoristradistico, anche le Adventure Ride proposte da MV Adventure: l’associazione triestina, organizzatrice di viaggi in fuoristrada in Italia e all’estero (dai Balcani all’Africa), proporrà itinerari motociclistici da circa 150 km, quasi tutti su sterrato, che porteranno i partecipanti a esplorare il territorio friulano dal litorale adriatico fino alla Pedemontana pordenonese.

Tutti su asfalto, invece, i Mototour organizzati dal Motoclub Danilo Vian: venerdì mattina alle 10 si parte alla volta di Cividale del Friuli, cittadina patrimonio dell’UNESCO con una storia di intrecci tra popoli e avvicendamenti tra celti, romani, longobardi e Ducati di epoca medievale. Il tour di sabato sterzerà invece sulla gastronomia facendo tappa San Daniele, capitale friulana del prosciutto.

La prima giornata si conclude con i primi concerti rock dal Main Stage: Bounced Back e Luca Lucchesi Trio anticiperanno le performance di Hybrida, Goodguys e Motoroll in programma venerdì dalle 20. Venerdì è anche la giornata del Free Chapter Italian Event, “raduno nel raduno” del Free Chapter HOG a cui sono attesi oltre 700 harleysti. Saranno loro ad aprire la grande parata di sabato.