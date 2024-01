Lignano Sabbiadoro avrà un suo brand identificativo.

Un brand specifico, da stampare su una vera e propria linea di prodotti e gadget identificativi e distintivi di Lignano Sabbiadoro. La decisione di dare alla località turistica il suo marchio commerciale è stata presa in un incontro promosso dall’amministrazione comunale, alla presenza di PromoTurismo FVG con il direttore generale Antonio Bravo, Lignano Sabbiadoro Gestioni con presidente e vice, Manuel Rodeano e Roberto Falcone, Lignano Holiday, Ascom, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Consorzio Spiaggia Viva Assomarine, Lignano in Rete e una rappresentanza dei sei parchi tematici di Lignano Sabbiadoro.

I dettagli creativi del marchio e le indicazioni sul suo utilizzo saranno definiti del corso di una serie di incontri del tavolo di lavoro “Lignano 2030” al cui interno siedono esponenti di ogni settore produttivo della città.

“Parere unanime di tutti i presenti è stato quello di procedere verso la creazione del “brand” Lignano Sabbiadoro – conferma il sindaco, Laura Giorgi, presente assieme a Donatella Pasquin, Consigliere delegata alla cultura – un marchio identificativo sotto l’aspetto commerciale che a oggi non c’è, utile a promuovere la località con una linea univoca. La recente iniziativa a cura del Consorzio SpiaggiaViva di produrre la birra di Lignano ci ha suggerito l’opportunità di sederci tutti attorno a tavolo e cercare di capire cosa Lignano può produrre in termini di merchandising. Giusto per portare un esempio oggi non c’è un’oggettistica identificativa della località che il turista possa portare a casa, come ricordo”.

A coordinare il processo creativo del brand, assieme all’amministrazione comunale, il tavolo “Lignano 2030” come spiega il suo rappresentante, Marco Andretta, “Lignano è una località fortemente apprezzata da chi la frequenta, ma ancora non si identifica in un brand. Negli anni – aggiunge Andretta – si sono susseguiti progetti grafici e concettuali ma non un vero e proprio marchio riconosciuto. Seguendo anche le indicazioni dello studio dell’Università Bocconi, svilupperemo nuovi concetti e miglioreremo gli esistenti con metodo razionale e in maniera condivisa. Questo ci permetterà di procedere a cascata con iniziative di marketing mai esplorate a livello univoco e ufficiale come la creazione di merchandising “nostrano”, con la realizzazione di prodotti marchiati Lignano che potranno entrare nelle case dei nostri ospiti come ricordo o come regalo”.