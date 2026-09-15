Dal Fvg alla Grecia: La San Marco porta l’espresso nelle gelaterie Solo Gelato

Dall’Isontino alla Grecia, nel segno dell’espresso italiano. La San Marco, azienda di Gradisca d’Isonzo, ha avviato una collaborazione con Solo Gelato, realtà greca specializzata nel gelato artigianale e nella pasticceria, che ha scelto le macchine professionali dell’azienda friulana per le proprie sedi.

Solo Gelato è presente ad Atene con i punti vendita di Chalandri, Glyfada, Pagkrati e Kypseli e in altre località della Grecia. Alla produzione di gelato artigianale affianca torte gelato, semifreddi, creazioni al cioccolato e specialità della tradizione dolciaria greca e italiana.

In questo contesto, il caffè entra a far parte dell’esperienza proposta ai clienti. Solo Gelato utilizza Attibassi Espresso Italiano e ha scelto le macchine La San Marco per garantire continuità e uniformità nell’estrazione nei diversi punti vendita.

“La scelta di Solo Gelato ci rende particolarmente orgogliosi perché porta l’espresso italiano all’interno di un’esperienza già fortemente legata alla qualità e alla cultura gastronomica italiana – commenta Filippo Plett, Export Area Manager di La San Marco –. Per noi una macchina professionale deve garantire precisione e affidabilità, ma deve soprattutto permettere al caffè e al lavoro di chi lo prepara di esprimersi al meglio. È questa la filosofia che accompagna da sempre lo sviluppo delle nostre soluzioni e che trova in collaborazioni internazionali come questa una concreta applicazione.”

Gelato, pasticceria e caffè

La collaborazione nasce dall’incontro tra due prodotti legati alla cultura italiana del gusto. Nei locali Solo Gelato, l’espresso può accompagnare il gelato, completare l’offerta di pasticceria o essere consumato autonomamente.

Per una realtà presente con più sedi, la scelta di attrezzature professionali punta quindi a mantenere standard costanti, attraverso stabilità termica, controllo dei parametri e affidabilità operativa. Le macchine La San Marco sono pensate per consentire ai professionisti di valorizzare il caffè utilizzato e le sue caratteristiche aromatiche.

L’operazione si inserisce in un mercato fuori casa nel quale gelateria, pasticceria e caffetteria convivono sempre più spesso nello stesso locale, ampliando le occasioni di consumo e di servizio.

La San Marco, una storia iniziata nel 1920

La collaborazione con Solo Gelato rappresenta una nuova tappa nella presenza internazionale di La San Marco, azienda di Gradisca d’Isonzo che fa parte di SEB Professional e sviluppa da oltre un secolo macchine professionali per espresso.

La storia del marchio comprende le macchine a leva, ancora oggi parte della sua identità, e le più recenti soluzioni multiboiler e digitali. L’azienda continua così a sviluppare la propria tecnologia mantenendo il legame con la tradizione italiana dell’espresso e con le esigenze del mercato professionale internazionale.