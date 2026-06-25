Lignano capitale italiana del beach soccer: quattro giorni di sport e spettacolo

Lignano Sabbiadoro torna capitale del beach soccer italiano. Dal 25 al 28 giugno, la Beach Arena allestita all’Ufficio 5 di Sabbiadoro, a pochi passi dalla Terrazza a Mare, ospiterà la terza tappa del Beach Soccer Tour FIGC-Lega Nazionale Dilettanti 2026, con un programma che prevede 30 gare ufficiali e la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia.



In campo ci saranno la Coppa Italia Q8 Femminile, giunta alla quinta edizione, e la Serie A Q8 Poule Promozione. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lignano conferma il suo legame con il beach soccer

Per Lignano Sabbiadoro si tratta di un appuntamento ormai storico. Dal 2004 la località friulana ospita eventi organizzati dalla FIGC-LND, consolidando un rapporto che ha contribuito alla crescita del movimento nazionale e che, negli anni, ha portato sulla sabbia lignanese centinaia di squadre, atleti e appassionati.

“È un piacere portare il saluto dell’Amministrazione comunale a un evento che rappresenta ormai una tradizione consolidata per Lignano Sabbiadoro – ha commentato il sindaco Laura Giorgi –. Il Beach Soccer è cresciuto nel tempo grazie alla visione e alla passione di Ernestino Glerean, che ha saputo immaginare e coltivare questo progetto fino a renderlo un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo nazionale”.

Il sindaco ha sottolineato anche il ruolo dello sport nella strategia turistica della città. “Siamo orgogliosi di portare avanti un percorso ambizioso che punta a rafforzare il ruolo di Lignano come destinazione sportiva. Dopo gli Special Olympics Games ospitati quest’anno e in vista di EYOF 2027, possiamo ambire sempre di più ad accogliere eventi di livello internazionale, ma anche ritiri e manifestazioni sportive di prestigio. Un ringraziamento particolare va a Lignano Sabbiadoro Gestioni, che sostiene questo appuntamento sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista logistico e organizzativo. Il successo di eventi come questo è il risultato di un autentico gioco di squadra”.

La Coppa Italia femminile e la Poule Promozione

La Coppa Italia Q8 Femminile rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale e uno dei simboli della crescita del movimento femminile. A contendersi il trofeo saranno Cagliari BS, Città di Milano, CUS Beach Soccer, Genova BS, Lady Terracina e VJS Velletri. A difendere il titolo sarà la Lady Terracina, vincitrice delle ultime due edizioni.

Accanto alla competizione femminile, la tappa lignanese ospiterà anche la Serie A Q8 Poule Promozione, con dieci squadre al via: Bologna BS, Brancaleone, Sakro Crotone, Faventia, Roma BS, Sicilia BS, Stella del Mare, Terracina BS, Vastese BS e Gladiators Viareggio BS. Particolare attenzione sarà rivolta al Terracina BS, reduce dal terzo posto assoluto nella recente Coppa Italia Q8, risultato mai raggiunto prima da una formazione militante nella Poule Promozione.

“Il Beach Soccer si sposa perfettamente con l’identità di una località di mare come Lignano Sabbiadoro – ha sottolineato Mario Anzil, vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport del Friuli Venezia Giulia – dove sport, turismo e intrattenimento convivono in modo naturale. È una disciplina che unisce, che trasforma la spiaggia in un luogo di aggregazione e che trova proprio nella sabbia il proprio campo di gioco”.

Anzil ha rimarcato il sostegno della Regione agli eventi capaci di valorizzare il territorio. “Come Regione siamo particolarmente soddisfatti di sostenere eventi capaci di promuovere il territorio e di rafforzare la vocazione sportiva del Friuli Venezia Giulia, una vocazione che trova in Lignano una delle sue espressioni più significative. Dopo ventidue edizioni possiamo soltanto ringraziare Ernestino Glerean per aver creduto in questo progetto e per aver portato il Beach Soccer a Lignano, contribuendo a trasformarlo in un appuntamento di riferimento a livello nazionale. Un ringraziamento va anche alla Lega Nazionale Dilettanti e ad Alberto Canciani per aver accompagnato e sostenuto negli anni la crescita di questa disciplina”.

Alla conferenza stampa era presente anche il consigliere regionale Edy Morandini, a conferma della vicinanza della Regione Friuli Venezia Giulia alla manifestazione.

Una tappa storica del circuito nazionale

“Lignano Sabbiadoro è ormai sinonimo di Beach Soccer. In questi anni abbiamo vissuto appuntamenti importanti, dalle tappe del campionato alle finali di Coppa Italia, contribuendo alla crescita di una disciplina che continua ad appassionare pubblico, atleti e addetti ai lavori”, ha dichiarato Ermes Canciani, presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC-LND.

“È un onore tornare qui e poter contare su partner sempre più numerosi e coinvolti, che credono nel valore di questo sport e nella sua capacità di promuovere il territorio. Il Beach Soccer è una disciplina spettacolare, divertente e coinvolgente, capace di offrire emozioni dentro e fuori dal campo. Ringrazio tutte le istituzioni, gli organizzatori e le realtà che rendono possibile questa manifestazione”.

Il ruolo della spiaggia e delle strutture turistiche è stato evidenziato anche da Luigi Sutto, vicepresidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni. “La spiaggia di Lignano Sabbiadoro sta vivendo una fase di importante evoluzione – ha commentato –. Le nuove concessioni e i progetti che stiamo sviluppando, a partire dall’area dell’Ufficio 6 destinata a diventare un nuovo polo dedicato allo sport, confermano la volontà di investire sempre più in questa direzione”.

«Lo sport rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta turistica della località e il Beach Soccer ne è uno degli esempi più significativi. Come Lignano Sabbiadoro Gestioni continuiamo a garantire il nostro supporto attraverso strutture, servizi e organizzazione, contribuendo alla realizzazione di eventi che valorizzano il territorio e rafforzano il legame tra Lignano Sabbiadoro e lo sport».

Glerean: «Una storia che sento particolarmente mia»

A raccontare il legame profondo tra Lignano e il beach soccer è stato anche Ernestino Glerean, figura centrale nella storia della disciplina in località. “Sono passati ventiquattro anni da quando il Beach Soccer è approdato a Lignano Sabbiadoro – ha commentato –. È una storia che sento particolarmente mia perché l’ho vissuta prima da giocatore, poi da allenatore e oggi da organizzatore”.

“In questi anni abbiamo visto crescere la manifestazione, aumentare il livello delle competizioni e consolidarsi il legame tra il Beach Soccer e Lignano. Per questo desidero ringraziare il Comune, la Regione, Lignano Sabbiadoro Gestioni, la FIGC-Lega Nazionale Dilettanti e tutti coloro che continuano a credere in questo progetto. Ogni edizione rappresenta una nuova sfida, ma anche la conferma che questa località e questa disciplina condividono la stessa vocazione: trasformare la spiaggia in un luogo di sport, spettacolo e aggregazione”.

Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, mentre risultati, highlights, interviste e approfondimenti saranno disponibili sul portale beachsoccer.lnd.it e sui canali social ufficiali della competizione.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Beach Soccer LND, Comitato Regionale FIGC-LND Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., ASD ISM Eventi e Q8, title main partner del Beach Soccer Tour 2026.