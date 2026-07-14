Lignano cresce anche a luglio, boom di presenze nel weekend delle Frecce Tricolori

Lignano Sabbiadoro continua a registrare numeri positivi sul fronte turistico. Dopo l’aumento delle presenze rilevato nei mesi di maggio e giugno, anche i primi due fine settimana di luglio mostrano una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il risultato è stato soprattutto il weekend del Viva Lignano Air Show, con l’esibizione delle Frecce Tricolori, che ha fatto registrare complessivamente 408mila presenze.



Le proiezioni statistiche, elaborate attraverso i dati raccolti dalle celle telefoniche, indicano un incremento sia nel primo sia nel secondo fine settimana del mese.

Nel primo weekend 9mila presenze in più

Nel primo fine settimana di luglio, la media giornaliera è passata dalle 128mila presenze del 2025 alle 131mila di quest’anno. Nell’arco dei tre giorni sono state quindi rilevate 9mila presenze in più, pari a una crescita del 2,34%.



Il dato è aumentato ulteriormente nel weekend successivo. La media giornaliera ha raggiunto le 136mila persone, contro le 127mila registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, il secondo fine settimana di luglio ha fatto segnare 27mila presenze aggiuntive, con un incremento del 7,09%.

Cresce soprattutto il turismo straniero

A sostenere l’aumento è soprattutto la componente internazionale. Nel primo weekend, la media giornaliera degli ospiti stranieri è salita da 35mila a oltre 40mila persone. Nel secondo fine settimana, le presenze provenienti dall’estero hanno raggiunto e superato quota 45mila, contro le 39mila del 2025.



Gli italiani rimangono comunque la componente più numerosa, con numeri sostanzialmente stabili. Le principali regioni di provenienza sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.



Tra i turisti stranieri, invece, guidano la classifica Austria e Germania, seguite da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.

Giorgi: “Numeri incoraggianti per l’inizio di luglio”

“I dati confermano una tendenza positiva che sta accompagnando questi primi mesi d’estate – commenta la sindaca di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi – dopo i buoni risultati di maggio e giugno, anche luglio si apre con numeri incoraggianti. È la dimostrazione che investire nella qualità dell’accoglienza e in un calendario di grandi eventi significa rafforzare l’attrattività della città e offrire un valore aggiunto a chi sceglie Lignano Sabbiadoro per le proprie vacanze”.



Il riferimento è anche al fine settimana appena concluso, durante il quale il Viva Lignano Air Show e l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno richiamato migliaia di spettatori lungo l’arenile.

“Le Frecce Tricolori tra gli eventi più amati”

“Le Frecce Tricolori si confermano uno degli appuntamenti più amati dell’estate lignanese – prosegue Giorgi – il confronto con lo spettacolo dello scorso anno, che si era svolto nel primo weekend di luglio, evidenzia un ulteriore incremento delle presenze, a dimostrazione della straordinaria capacità di questo evento di attrarre pubblico e promuovere l’immagine della nostra località”.