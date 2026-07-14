Incendio sulla A34, furgone completamente distrutto dalle fiamme

L’incendio sull’autostrada A34

Un furgone è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, lungo l’autostrada A34 Villesse-Gorizia, a circa un centinaio di metri dal confine di Stato con la Slovenia. L’allarme è scattato alle 10.40. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia, supportata da un’autobotte.

Il mezzo completamente avvolto dalle fiamme

All’arrivo dei soccorritori, l’autocarro era completamente avvolto dalle fiamme. L’autista e il passeggero erano però già riusciti a uscire dalla cabina, senza riportare conseguenze. È stato inoltre accertato che all’interno del furgone non si trovavano altre persone.



I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e, una volta domate le fiamme, hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante.