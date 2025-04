Sotto la strada, il vuoto: scoperta una voragine durante i lavori alle aiuole

Una voragine sotto la strada a Lignano, in via Udine.

Una scoperta fortuita, ma potenzialmente provvidenziale, quella emersa durante i lavori di riqualificazione delle aiuole tra via Udine e viale Italia a Lignano: sotto la superficie della strada è stata individuata una voragine di circa 10 metri cubi, celata finora da una soletta in cemento armato che ha evitato cedimenti del manto stradale.

La cavità è stata individuata durante un’operazione di sradicamento delle vecchie palme all’interno delle aiuole spartitraffico. I lavori rientrano in un più ampio intervento di arredo urbano che prevede la sostituzione dei lampioni e l’introduzione di nuove essenze verdi.

“È stato un rinvenimento del tutto casuale e indipendente dal progetto in corso – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Donà – ma è evidente che se non si fosse proceduto con i lavori, nessuno si sarebbe accorto della presenza della voragine, con il rischio concreto che il transito di un mezzo pesante potesse far collassare il manto stradale”.

A causare la cavità sarebbe stato il cedimento di un vecchio tratto di condotta fognaria. Una volta accertata la natura del danno, la società CAFC, in coordinamento con il Comune, è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e predisporre gli interventi di ripristino.

Come se non bastasse, durante gli scavi è stato anche tranciato un cavo telefonico, circostanza che ha aggravato i disagi per le attività della zona, già messe a dura prova dalla chiusura al traffico di via Udine. “Comprendiamo le difficoltà degli operatori – aggiunge Donà – ma l’intervento tempestivo ha evitato problemi ben peggiori. Non possiamo definirci responsabili di un problema che, di fatto, era nascosto nel sottosuolo da anni”. I lavori di riqualificazione sono al momento sospesi, ma riprenderanno non appena verranno completate le opere di messa in sicurezza.