Lignano non vuole chiudere: “Spiaggia aperta tutto l’anno”

La spiaggia di Lignano Sabbiadoro non chiude con la fine dell’estate: “Spiaggia aperta tutto l’anno è lo slogan giusto”.

Da calendario, l’estate si può dire ormai archiviata, ma la spiaggia di Lignano Sabbiadoro, come avviene ormai da alcuni anni, resta a disposizione di quanti continueranno a visitare la località, anche nelle prossime settimane.

Gli uffici spiaggia in gestione alla Li.sa.gest. saranno regolarmente accessibili fino a domenica 28 settembre e dopo tale data lasceranno il materiale a disposizione degli ospiti degli hotel ancora aperti. Lo stesso vale per Lido del Sole, Lido City, Doggy Beach, bagni 2 e 3. In quest’ultimo il bar effettuerà servizio fino alla metà del mese di ottobre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Il bar spiaggia Portofino sarà aperto fino al primo fine settimana di ottobre, bar Sabbiadoro per tutto il mese di ottobre e il bar spiaggia Ausonia addirittura fino ai primi di novembre, con la possibilità di utilizzare lettini e sdraio.

“Un autunno all’insegna dell’accoglienza”.

“Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere un autunno all’insegna dell’accoglienza e della continuità turistica, con alcuni uffici spiaggia che resteranno aperti ancora per diverse settimane, garantendo servizi e promuovendo un modello di turismo sempre più destagionalizzato e sostenibile”, commenta il consigliere delegato al turismo Massimo Brini.

“La scelta di prolungare l’apertura degli uffici spiaggia – afferma Brini – è un segnale concreto della volontà di offrire un’accoglienza di qualità, oltre i tradizionali mesi estivi, favorita da un calendario sempre più ricco di eventi sportivi e culturali. Possiamo davvero dire, con orgoglio, che Lignano Sabbiadoro conferma la sua vocazione di destinazione accogliente, dinamica e in continua evoluzione, capace di rinnovarsi stagione dopo stagione, senza mai chiudere davvero. Aperti tutto l’anno potrebbe proprio essere lo slogan giusto”.

Al di là delle presenze legate alle diverse manifestazioni sportive internazionali, i numeri dicono che la località da tempo è metà privilegiata anche nei cosiddetti mesi di spalla, in particolare per turisti connazionali, austriaci e tedeschi che scelgono di trascorrere un fine settimana di relax o ravvivato da esperienze culturali, rassegne musicali, mostre, appuntamenti letterari e iniziative per famiglie. Oppure scelgono Lignano come punto di partenza alla scoperta del territorio regionale.