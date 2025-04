Lignano, Pasqua e Pasquetta bagnate dal sole e dalla folla: spiaggia e prime tintarelle

Molta gente a Lignano per Pasqua e Pasquetta.

Una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del sole, del mare e della voglia d’estate hanno richiamato migliaia di persone a Lignano Sabbiadoro. Le giornate festive hanno visto la località balneare friulana animarsi come in piena stagione, tra spiagge affollate, dj set sulla sabbia, primi bagni e lunghe passeggiate sul lungomare.

I più coraggiosi si sono concessi anche il primo tuffo della stagione, nonostante la temperatura dell’acqua ancora fresca. Molti altri si sono accontentati di immergersi fino alle caviglie, pur di sentire il richiamo del mare. In vista dell’ondata di presenze, alcuni stabilimenti balneari si sono attivati: lettini e ombrelloni gratuiti hanno attirato i primi bagnanti, che hanno approfittato del sole per rilassarsi in spiaggia.

A Sabbiadoro, l’ufficio spiaggia 8 si è trasformato in un punto di ritrovo grazie al dj set organizzato per Pasquetta: la musica ha fatto da sottofondo a una giornata di festa, con tantissimi giovani a ballare sulla sabbia. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, complice anche il meteo favorevole, che ha smentito le previsioni inizialmente incerte.

Molti visitatori hanno approfittato delle festività per aprire le seconde case o riunirsi con amici per un pranzo all’aperto. Il centro città è stato letteralmente preso d’assalto, con bar, ristoranti e negozi pieni già dalla mattinata. Le giornate di sabato e Pasquetta si sono rivelate le più affollate, anche per lo shopping, con lunghe code per sedersi ai tavoli nei locali più gettonati.

L’offerta turistica si è rivelata varia: grande successo anche per il Parco Zoo Punta Verde, che ha proposto attività didattiche per i più piccoli, incentrate sulla scoperta degli animali e dell’ambiente naturale. Non sono mancati gli amanti delle due ruote: il traghetto X-River, che collega Lignano a Bibione attraversando il Tagliamento, ha già superato i 2.000 passeggeri, segno che il cicloturismo continua a crescere come valida alternativa alle giornate in spiaggia.