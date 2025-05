Lignano si prepara alla Pentecoste: ecco il maxi piano sicurezza. Ci sarà anche l’esercito

I provvedimenti presi a Lignano per la Pentecoste.

Saranno giorni impegnativi quelli dal 5 al 9 giugno per la città di Lignano Sabbiadoro: sarà il primo fine settimana di afflusso dei vacanzieri, allo stadio Teghil ci sarà il concerto di Cesare Cremonini ed è il fine settimana di Pentecoste. Ma il dispositivo di sicurezza urbana, sulla scia di quello adottato lo scorso anno che ha dato risposte abbastanza efficaci, è già stato messo a punto, con un concorso capillare delle forze dell’ordine e un’integrazione con la sicurezza sussidiaria gestita dagli operatori economici.

Il piano sicurezza: coordinamento e regole stringenti

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha coordinato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, alla presenza del Questore Domenico Farinacci, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, del Comune e di altri enti coinvolti. Accanto alle tradizionali forze di polizia, ci saranno anche guardie giurate per la sicurezza sussidiaria, in particolare nei trasporti pubblici.

Con riferimento a Pentecoste il sindaco Laura Giorgi ha parlato “di un fenomeno degenerato nell’ultimo decennio e che richiede un lavoro di squadra tra forze dell’ordine, istituzioni, servizio sanitario e categorie, per scongiurare quei comportamenti che vanno ben oltre la goliardia, con eccessi dalle conseguenze anche importanti e comunque, dall’impatto negativo in termine di immagine”.

L’ordinanza comunale.

Come ha confermato l’assessore alle attività produttive, Liliana Portello, l’Ordinanza che sarà in vigore dalle 8.00 del 5 giugno alle 12.00 del 9 giugno, è già stata predisposta e pubblicata all’albo pretorio del Comune: “E’ un provvedimento maturato a seguito degli incontri con gli operatori, quindi partecipato e condiviso con loro, proprio per puntare a un’attività di prevenzione di quegli eccessi che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone, oltre il decoro della città”.

Secondo il documento, nella zona di Sabbiadoro, tra gli uffici spiaggia 1 e 19 e relativo entroterra, la vendita di alcolici sarà vietata dopo la mezzanotte, con chiusura dei negozi all’1 e dei locali alle 2 di notte; l’obiettivo è ridurre il consumo di alcol. Vietata la somministrazione di bevande in vetro e lattina in spazi pubblici (ad eccezione del servizio al tavolo in ristoranti e hotel). Niente deroghe per la musica: restano confermati i limiti previsti dal regolamento comunale: fino alla mezzanotte o all’1 nel caso di impianti con limitatorie il divieto di utilizzo di impianti sonori da parte di privati, anche in abitazioni.

“Per la spiaggia, assieme ai concessionari, è stato predisposto un presidio di sicurezza a mare, con l’implementazione dell’orario del servizio di salvataggio, operativo fino alle 20.00; successivamente a tale orario vige il divieto di balneazione. Poi dall’1.00 di notte e fino alle 6.00 del mattino ci sarà la chiusura completa dell’arenile, non solo di Sabbiadoro, ma anche di Pineta e Riviera” spiega Portello. “Elemento di novità – ha concluso – riguarda il commercio itinerante che sarà vietato su area demaniale nel tratto di spiaggia libera di Sabbiadoro e nei due uffici spiaggia confinanti”.

Presidi, controlli e novità operative

Il Questore di Udine, Domenico Farinacci, ha evidenziato la complessità del dispositivo, che prevede una gestione equilibrata tra tolleranza e sanzioni, con l’obiettivo di garantire il massimo controllo mantenendo un clima di ordine. Tra le novità di quest’anno, la presenza di pattuglie dell’Esercito a supporto delle forze dell’ordine.

Sono confermate le pattuglie di Polizia in lingua tedesca, unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Trento, e il supporto alla viabilità da parte delle Polizie locali di Rivignano Teor e Latisana, in particolare durante il concerto di Cremonini. Infine, i vigili del fuoco garantiranno il servizio di safety, mentre la SORES ha predisposto la presenza di diverse ambulanze per assicurare interventi rapidi in caso di emergenza sanitaria.