Attività sportiva, fisica e di benessere nei parchi di Udine.

È iniziata la terza edizione di ATTIVIamo i Parchi, benessere all’aria aperta, l’iniziativa che trasforma i parchi della città in vere e proprie palestre a cielo aperto: fino al 14 agosto, i cittadini udinesi avranno l’opportunità di praticare settimanalmente attività fisica, sportiva e di benessere nei tredici parchi coinvolti, sotto la guida di istruttori qualificati e professionisti del settore. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita.

Promosso dallo Spazio MOPO – Movimento e Postura, Personal Training Studio del Dott. Mattia Murdocco, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine, il progetto punta a promuovere uno stile di vita sano e attivo, favorendo al tempo stesso la riscoperta degli spazi verdi cittadini, in particolar modo quelli ubicati nei quartieri, spesso sconosciuti o poco frequentati.

Con questo spirito “ATTIVIamo i Parchi” non è solo perciò un invito a praticare attività fisica per aumentare il proprio benessere psicofisico, ma anche un’occasione per farlo in compagnia, accrescendo il senso di comunità “sportiva”, in uno spazio sano. Le attività sono peraltro del tutto inclusive, aperte a tutte le età e livelli di preparazione fisica. Il calendario di quest’anno si presenta particolarmente ricco e variegato.

Accanto ai corsi di Flow Stretch e Allenamento Funzionale, spazio anche a molteplici discipline e appuntamenti con esperti del settore. Tra le proposte in programma l’Hip Hop per ragazzi e adulti con Mad Movement Art & Dance Asd, la Danza contemporanea e danza classica per bambini a cura di Salammbò Asd.

Ancora la coreutica protagonista con due serate dedicate al Tango in collaborazione con Tango Loft. Spazio in seguito anche alla nutrizione e all’alimentazione con conferenze interattive con Nutricentrum. Sono previsti anche laboratori teatrali a cura di Aida Talliente e sessioni di Mindfulness guidate dalla Dott.ssa Martina Murdocco. Non mancheranno infine le arti marziali: spazio quest’anno al Pençak Silat con Francesco Desomaro.

Il programma completo e il modulo per l’iscrizione alle singole attività sono disponibili online all’indirizzo: www.spaziomopo.it. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

“Prendersi cura della propria salute significa anche saper vivere la città e i suoi spazi all’aria aperta. ATTIVIamo i Parchi è un’iniziativa preziosa proprio perché unisce il benessere fisico alla riscoperta dei nostri parchi e al piacere di stare insieme. Sono occasioni che aiutano le persone a conoscersi, a sentirsi parte di una comunità e a riappropriarsi in modo positivo degli spazi pubblici. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa proposta dello spazio MOPO, giunta alla terza edizione, che porta vitalità nei quartieri, valorizza il verde urbano e offre a tutti, gratuitamente, un’opportunità concreta per vivere meglio”, è il commento dell’assessora allo sport Chiara Dazzan.