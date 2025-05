In barca a Lignano, Marano e Grado: al via i collegamenti marittimi estivi

Il collegamento via barca tra Lignano e Grado e tra Lignano e Marano.

In barca da Lignano a Grado e da Lignano a Marano: con l’estate, tornano i collegamenti marittimi stagionali lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, confermando l’impegno della Regione a promuovere una mobilità sostenibile e a misura di territorio. A partire dal 1° giugno, e gradualmente fino a metà mese, salperanno le barche che collegheranno le località costiere e lagunari, da Lignano a Marano, da Grado a Trieste, passando per Monfalcone e Muggia.

L’annuncio arriva dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha confermato anche il finanziamento di circa 4,5 milioni di euro per il 2025, a sostegno del sistema di trasporto marittimo pubblico e delle iniziative sperimentali promosse dai Comuni (come l’Aquileia-Grado).

Le tratte attive.

Più precisamente saranno attivati dal primo giugno fino al 12 ottobre il servizio Lignano-Grado (escluso il lunedì feriale nel periodo 01/09-12/10/2025). A partire dal 5 giugno e fino al 28 settembre partirà il servizio Marano-Lignano (con cadenza giornaliera dal 05/06 al 14/09 e sabato e festivi dal 15/09 al 28/09).

Dal 7 giugno e fino al 6 settembre entrerà in funzione il servizio Monfalcone-Trieste. Infine, a partire dal 14 giugno fino al 14 settembre, verrà intensificato il servizio serale estivo marittimo annuale Trieste-Muggia. Per quanto riguarda il collegamento Trieste-Grado, è stato individuato il nuovo soggetto a cui sarà sub affidato il servizio con una previsione di avvio dello stesso nelle prossime settimane, in esito all’ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni per l’utilizzo del nuovo natante che eserciterà la linea.

I gestori individuati per lo svolgimento dei servizi marittimi stagionali 2025 sono i seguenti: per le Trieste-Muggia, la Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana, e la Monfalcone-Trieste, la Società Delfino Verde; per la Marano-Lignano e la Lignano-Grado, la Società Saturno srl; per la Trieste-Grado la Società Sea Star srl.

I prezzi dei biglietti.

Le tariffe definite per il 2025 consentono, ad esempio, di percorrere la tratta Trieste-Sistiana al costo di 7,40 euro (12,50 euro la corsa A/R), la tratta Marano-Lignano, per la quale sono confermate anche quest’anno le corse serali che hanno avuto notevole successo nella stagione 2024 al costo di 4 euro (7,60 euro la corsa A/R).

Particolarmente vantaggiosi risultano essere i biglietti 10 corse e 50 corse che per le due linee di cui sopra risultano rispettivamente: per la tratta “Trieste-Sistiana” pari a 29,60 euro le 10 corse e 59,20 euro le 50 corse. Per la tratta “Marano-Lignano” il costo è di 16,00 euro per le 10 corse e 32 euro per le 50 corse.

I servizi marittimi consentono anche il trasporto delle bici a bordo; questa opportunità, unita all’importante iniziativa relativa al servizio Passo Barca, Lignano-Bibione, che ha visto nel 2024 la presenza di oltre 110 mila viaggiatori trasportati e quasi 89 mila bici, consente di percorrere con bicicletta al seguito tutto l’arco costiero regionale.

I servizi marittimi tra trasporto e turismo.

Amirante ha sottolineato come “i servizi marittimi stagionali rappresentano una importante componente del sistema di trasporto pubblico regionale, consentendo di valorizzare al meglio le peculiarità di un territorio che vede nella componente costiera una opportunità per lo sviluppo di servizi che valorizzino le diverse località dell’arco costiero e dell’area lagunare Trieste, Monfalcone, Grado, Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare e Aquileia sia quali elementi di attrattività per il settore turistico sia per la mobilità dei cittadini della regione”