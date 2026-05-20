È Carlo Alberto Bertoncello, laureato in Relazioni pubbliche all’Università di Udine, il vincitore della quinta edizione del Premio di laurea in ricordo di Piero Villotta, già presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Bertoncello, di Monticello Conte Otto (Vicenza), si è aggiudicato il riconoscimento con la sua tesi di laurea su “Lobbying e intelligenza artificiale nell’Unione europea. La corsa alla regolamentazione tra innovazione e rischio”, relatore Luca Brusati. Il premio, del valore di 2mila euro, è promosso da Adriana Ronco, moglie di Piero Villotta, dal Consiglio nazionale e regionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Ateneo friulano. La Commissione giudicatrice ha attribuito anche tre menzioni speciali. A Claudio Giuseppe Milocco, di Gonars, laureato magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, e a Ester Sclauzero, di Nova Gorica, e Gianmarco Provenzani, di Udine, entrambi laureati in Relazioni pubbliche.

La premiazione

La consegna dei riconoscimenti si è svolta oggi a Gorizia, nel complesso di Santa Chiara, nell’ambito del convegno “Dai social all’intelligenza artificiale: come sta cambiando l’informazione”. A premiare il vincitore e i menzionati speciali sono stati: il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi, la promotrice del concorso, Adriana Ronco Villotta, e la delegata dell’Ateneo per il polo di Gorizia, Renata Kodilja. L’iniziativa è riservata ai laureati in Relazioni Pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine.

Le tesi con menzioni speciali

Milocco ha svolto una tesi di laurea magistrale sul tema“L’escalation del conflitto Israele–Palestina. Analisi della stampa italiana mainstream”, relatore Claudio Melchior. La tesi di Sclauzero è invece intitolata “Il confine tra vero e falso: un’analisi sulla percezione pubblica delle fake news”, relatore sempre Claudio Melchior. L’argomento del lavoro di Provenzani è stato “Intelligenza artificiale nella didattica: il caso studio di AppInventory” e ha avuto come relatrice Antonina Dattolo.

Villotta e il concorso

Già presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e consigliere nazionale dell’Ordine, Piero Villotta si è sempre distinto per il suo costante impegno nella valorizzazione e difesa del lavoro giornalistico. Il tema indicato dal concorso del premio era “Comunicazione, sostenibilità e nuove tecnologie: effetti sull’informazione pubblica”. Con particolare attenzione alla rivoluzione digitale, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e agli effetti di influenza sociale prodotti dall’informazione giornalistica.