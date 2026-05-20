L’incidente mortale in A4.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, lungo l’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste. Lo schianto è avvenuto attorno alle 15.40, al chilometro 424, all’altezza dello svincolo di San Donà. Purtroppo il bilancio è di una persona morta nello schianto: si tratta del conducente dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione, un veicolo leggero avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato che lo precedeva. Dopo l’impatto, a distanza di pochi istanti, la vettura ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.



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L’incidente nel tratto con code segnalate

Al momento del sinistro, lungo quel tratto dell’autostrada erano già segnalate code ripetute dai pannelli a messaggio variabile, in particolare tra San Donà e Cessalto. Sempre secondo le prime informazioni, il veicolo leggero avrebbe percorso centinaia di metri sulla corsia centrale, prima di finire contro il mezzo pesante che si trovava in coda davanti a lui.

L’impatto è stato particolarmente violento e la situazione si è aggravata quando l’auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli operatori di Autostrade Alto Adriatico, impegnati nella gestione dell’emergenza e della viabilità.

Tratto riaperto dopo le 17.

E’ stato riaperto il tratto della A4 tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Permane invece l’uscita obbligatoria a San Donà, ma i veicoli possono impiegare la rotatoria e rientrare allo stesso svincolo riprendendo così il percorso autostradale.

Proseguono le operazioni d’emergenza a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà in direzione Trieste al chilometro 424 all’altezza dello svincolo di San Donà.

Secondo una prima ricostruzione una vettura ha percorso centinaia di metri sulla corsia centrale finendo poi per impattare contro un mezzo pesante in coda che lo precedeva. A seguito del violento urto, dopo alcuni istanti, l’auto ha preso fuoco. Al momento del sinistro erano segnalate code ripetutamente dai pannelli a messaggio variabile tra San Donà e Cessalto.