Lignano punta anche sullo sport: il calendario e gli eventi in arrivo

Fare del turismo sportivo in una località di mare significa coniugare un’esperienza entusiasmante con l’opportunità di praticare un’attività e in questo particolare filone i numeri della Città di Lignano Sabbiadoro sono in forte crescita.

“Oramai ogni settimane o fine settimana ha il suo evento di richiamo per migliaia di partecipanti, amatoriali e professionisti – racconta l’Assessore comunale allo sport Giovanni Iermano – e il programma degli eventi si è sempre più allargato verso questo segmento, comprendendo manifestazioni sportive di altissimo spessore, ma anche iniziative dedicate ai settori giovani, competizioni per atleti con disabilità, eventi nazionali e internazionali”.

“Alcuni di questi sono ormai una tradizione – aggiunge – penso, per esempio, alla Festa dello Sport, giunta alla sua decima edizione con protagoniste le associazioni sportive di Lignano, ai tornei di calcio giovanile, al Meeting internazionale di atletica leggera con gli atleti giamaicani in programma a metà luglio, stesso mese del campionato europeo di Beach Rugby che si gioca in spiaggia, come la Bobo Summer Cup in programma dall’1 al 3 agosto”.

“Possiamo dire che la formula turistica di Lignano si è consolidata su un filone dalle ricadute estremamente importanti, sia a livello di immagine, per il prestigio internazionale che la località ne riceve, sia per il numero di persone che questi eventi portano, interessando quei periodi dell’anno meno congestionati. Sono flussi in crescita, in particolare per quelli legati alle famiglie. Gli ultimi dati del turismo sportivo indicano come questo sia uno dei segmenti più performanti – aggiunge Iermano – soprattutto perché l’esperienza sportiva è un momento di condivisione e non di viaggio solitario. E poi soprattutto nel settore giovanile dobbiamo pensare che i ragazzi di oggi sono i turisti di domani“.

«Anche il turismo in bicicletta sta registrando numeri impressionanti e rappresenta un volano economico da non trascurare – aggiunge l’assessore allo sport – l’interesse nei confronti di Lignano comune ciclabile cresce e l’importante evento promosso l’anno scorso a fine settembre, dedicato agli appassionati delle due ruote e quanti hanno colto l’occasione per esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente, ne è stata la conferma. E anticipo che si sta lavorando alla seconda edizione di Sandy Wheels – Lignano a ruota libera, in programma nell’ultimo fine settimana di settembre“.

Gli eventi sportivi in arrivo a Lignano.

Andando nello specifico del calendario di eventi, la primavera sarà tutta dedicata ai TORNEI di CALCIO GIOVANILE e al GLAMOUR VOLLEY CUP SPRING 2025: per i primi è stimata una partecipazione di circa 3.500 unità nelle giornate di gara principali a fronte di una partecipazione in termini di squadre vicina alle 150 per ciascun torneo. Per l’evento pallavolistico, ospitato nella palestra comunale e dal Villaggio sportivo Bella Italia, sono attese oltre un centinaio di società sportive con atleti delle categorie giovanili provenienti da tutto il territorio nazionale.

Altro grande evento di richiamo, a metà giugno, la seconda edizione della OVER BORDERS, organizzata in sinergia tra i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento. Si tratta di una mezza maratona Fidal che collega Friuli Venezia Giulia e Veneto attraverso un percorso di 21 km tra cielo, terra e mare.

Ancora giugno, l’ultima settimana, all’Hub Park si terranno le gare del Campionato Regionale di Skateboard, disciplina che è stata inserita anche nell’edizione 2027 dell’EYOF, il festival olimpico dei giovani europei.

Tanti appuntamenti per allungare la stagione turistica.

“Negli anni anche il progetto “LIGNANONONSIFERMA: qui sei tu protagonista”, migliorato e potenziato ha contribuito ad allungare la stagione turistica ai mesi di settembre, ottobre e novembre, portando in città una serie di manifestazioni sportive di rilievo, dal grande richiamo di pubblico e di appassionati. Il “Trofeo Lupignanum”, un meeting giovanile di atletica leggera, l’evento internazionale “Lignano International Triathlon” l’“Aquaticrunner Border Lagoon”, la “Regata della Laguna” a Porto Casoni, l’Enduro Country Memorial Morsanutto” nell’area del Luna Park e le numerose regate veliche programmate dall’ASD Yacht Club Lignano e dall’ASD Tiliaventum, anche con approccio inclusivo. Numerose inoltre le iniziative lungo tutto l’anno presenti presso il Villaggio Bella Italia, fra cui ricordiamo l’evento mondiale il “Lignano Para Swimming World Series 2025” con la partecipazione di oltre 300 atleti in rappresentanza di 55 Nazioni”.

“Merita una menzione a parte il Trofeo CONI in programma a fine settembre, con 4500 partecipanti tra atleti e tecnici in rappresentanza dei 21 Comitati regionali del CONI, con il coinvolgimento di 39 Federazioni sportive nazionali e di 5 discipline sportive associate”.

“A conferma dell’impegno di questa Amministrazione comunale a favore di tutto ciò che è sport, eventi e associazioni, nell’ultima seduta di Giunta abbiamo deciso di stanziare complessivamente 35 mila euro destinati ad associazioni impegnate nell’organizzazione di particolari iniziative, come la coppa del mondo di nuoto paralimpico in corso in questi giorni, il No Matter Swim & Fun, la Corsa delle rose, la gara di triathlon Città di Lignano, il campionato regionale di Skateboard, la Cx by night e il meeting internazionale di atletica”.