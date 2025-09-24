Lignano Sabbiadoro saluta l’estate con la Italian Bike Week 2025

Con le super car made in Usa si chiude la Italian Bike Week 2025 a Lignano Sabbiadoro.

Si è chiusa in grande stile lo scorso weekend, dal 18 al 21 settembre, la Italian Bike Week 2025, evento che ha celebrato la passione per le due ruote e le auto americane. La manifestazione ha visto la sua quarta edizione del US Car on the Beach, il maxi-meeting dedicato ai V8 d’Oltreoceano, con oltre 240 vetture provenienti da tutte le epoche esposte davanti allo stadio “Guido Teghil”.

Per la prima volta, il parcheggio dell’impianto polisportivo ha ospitato le auto a stelle e strisce, mentre a pochi metri le Case motociclistiche hanno offerto demo ride gratuiti delle loro novità stradali e off-road. La partecipazione è stata internazionale, con appassionati provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca e Ungheria, e numerosi visitatori italiani da Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Il momento clou è arrivato domenica mattina con la parata delle auto per le vie della città, seguita dal ritorno allo stadio tra gli applausi del pubblico. Tra i veicoli premiati, spicca la Ford Roadster del 1927, quasi centenaria, mentre non sono mancati modelli iconici degli anni ’50, ’60 e ’70, dalle Ford Mustang alle Cadillac e numerosi pick-up.

Grande curiosità ha suscitato anche la Galbusera V8, motocicletta progettata negli anni ’30 da Plinio Galbusera e mai prodotta in serie. La replica realizzata dall’artigiano friulano Mirco Snaidero è stata presentata durante la manifestazione insieme al libro “Sulle tracce di Marama Toyo”, che racconta la storia della moto scomparsa.

Non sono mancate le pin-up, protagoniste del contest guidato da Lady BB, che ha visto trionfare la make-up artist milanese Cristina Oddo, in arte Miss Twinklered.