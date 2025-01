Lignano Sabbiadoro è in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Corso, molto conosciuto e amato nella cittadina balneare. E’ morto a soli 44 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto incolmabile tra la sua famiglia, i suoi amici e tutta la comunità.

Matteo lavorava come cameriere e direttore di sala. La sua passione per il suo mestiere e il suo sorriso contagioso lo avevano reso una figura molto apprezzata da chiunque avesse avuto il piacere di incontrarlo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città e, in queste ore, sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno affollando i social. Amici, colleghi e conoscenti esprimono il loro affetto e il loro dolore per la sua scomparsa. Tra i commenti più toccanti, quelli di chi lo ricordano come una persona sempre sorridente, disponibile e pronta a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno.

Matteo lascia il figlio Evan Grey, che oggi si trova a dover affrontare la dolorosa perdita del suo papà. Ai genitori Natalia e Roberto, agli zii, cugini e a tutti i suoi parenti vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità. I tanti amici che ha incontrato lungo il suo percorso di vita lo ricorderanno per sempre con affetto e gratitudine. I funerali di Matteo Corso si terranno domani, martedì 15 gennaio, alle ore 15:00, presso il Duomo di Lignano.