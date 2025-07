L’incendio nel pomeriggio di ieri a Capriva del Friuli.

Incidendio ieri pomeriggio nei pressi di un boschetto in Via Roma a Capriva del Friuli. Sul posto, intorno alle 15.20 è intervenuta la squadra in convenzione boschiva del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia con 2 mezzi dedicati AIB (Antincendio Boschivo).

Una volta arrivati i vigili del fuoco hanno trovato un incendio di sterpaglie con un estensione di circa 500 metri quadrati. che hanno prontamente estinto per poi bonificare l’area. Il precoce allertamento dei soccorsi e il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha fatto si che l’incendio sia stato spento nelle sue fasi iniziali evitando che le fiamme si propagassero all’intero boschetto.