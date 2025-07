Due incidenti a Venzone e Latisana: fortunatamente solo ferite lievi in entrambi i casi.

Due incidenti stradali notte tra il 3 e il 4 luglio in Friuli. Fortunatamente, in entrambi i casi, non si registrano gravi conseguenze per i conducenti coinvolti.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 21:40 di ieri sera a Latisana, in via Codroipo, all’altezza del civico 42. Un’auto è uscita autonomamente di strada, finendo la propria corsa contro un palo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana, insieme al personale sanitario e ai Carabinieri per le verifiche del caso. Il conducente ha riportato solo lievi ferite.

Il secondo incidente si è verificato alle 4:15 del mattino lungo la Strada Regionale 13, nel comune di Venzone, nei pressi della frazione di Portis. Anche in questo caso si è trattato di una fuoriuscita autonoma: la conducente è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti prontamente per estrarla dall’auto, affidandola poi alle cure del personale sanitario. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Tolmezzo per i rilievi.