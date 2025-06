Sapori friulani sotto le stelle: a Lignano tornano le cene in spiaggia

Un mare di sapori: tornano le cene in spiaggia a Lignano.

Torna l’estate e torna a Lignano Sabbiadoro “Un mare di sapori”, l’appuntamento che celebra le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia in otto serate esclusive, tutte in riva al mare: dal 4 luglio al 29 agosto, spiagge e stabilimenti balneari della località turistica si trasformano in un palcoscenico per degustazioni, cene e aperitivi sotto le stelle, con protagonisti i prodotti certificati “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Ogni evento è dedicato a valorizzare il meglio della produzione regionale, dal mare alle colline, con piatti creativi ma radicati nella tradizione, realizzati grazie alla collaborazione con vignaioli, produttori e chef locali. Le serate offrono anche la possibilità di incontrare direttamente i protagonisti dietro le eccellenze agroalimentari, che racconteranno storie e segreti delle loro materie prime.

Il calendario di luglio vede appuntamenti in alcune delle location più suggestive di Lignano: si parte il 4 luglio al Giardino Mediterraneo (Stabilimento balneare 13), che aprirà il viaggio tra i sapori autentici del territorio; l’11 luglio al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant (Stabilimento 19) si potranno assaggiare anche specialità di acqua dolce, accompagnate da una mostra di prodotti locali; il 16 luglio l’Ausonia Spiaggia e Bar (Stabilimento 9) propone un apericena con vista mare e sapori tipici; il 19 luglio sarà il turno del Riviera Resort Beach Club (Stabilimento 1) con un aperitivo gourmet dedicato ai prodotti regionali, mentre il 25 luglio il Pineta Beach Lignano Restaurant (Stabilimento 3) chiuderà il mese con una cena sulla spiaggia e una mostra degustazione.

Ad agosto la magia continua: il 9 al Lido del Sole (Stabilimento 8) si potrà gustare un mix di sapori tipici con musica dal vivo, il 15 agosto all’Aurora Bistro (Stabilimento 7) è in programma una cena suggestiva al tramonto che unisce mare, colline e montagne, mentre il 29 agosto il Pineta Beach Lignano Restaurant tornerà a chiudere l’estate con una serata dedicata ai profumi e ai gusti marini.

L’evento, ideato da PromoTurismoFVG, è una grande occasione per vivere il Friuli Venezia Giulia a tutto tondo, assaporandone la ricchezza gastronomica immersi in uno scenario unico, fatto di stelle, brezza marina e onde. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.turismofvg.it/it/mare/un-mare-di-sapori.