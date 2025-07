Moda e sposa d’Autore, gli stilisti vincitori al concorso di Lignano

Gli stilisti vincitori a Moda e sposa d’Autore.

Federico Rossi di Lugugnana di Portogruaro vince a Lignano Sabbiadoro la sedicesima edizione del concorso per stilisti Moda d’Autore al termine di una piacevole ed elegante serata al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort.

Federico Rossi, premiato dal Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, ha così presentato “Minuto 30”: “una collezione che gioca sul sentirsi intrappolati in gabbia, una gabbia non nostra, che attinge dal guardaroba maschile rendendolo più femminile, la collezione utilizza principalmente tessuti riciclati”.



Vincente si è rivelata poi la scelta dell’organizzazione di proporre anche quest’anno “Sposa d’Autore” vinto da Natalia Botnaru di Tavagnacco.



Natalia è stata premiata dal Consigliere con delega al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, ed ha presentato la mini collezione “Candore Marino”, due abiti (uno realizzato in raso ed uno “a sirena” in poliestere elasticizzato e tulle glitterato oro) che incarnano la purezza della tradizione e la forza dell’eleganza moderna.

Tredici gli stilisti in gara per “Moda d’Autore” ed otto per “Sposa d’Autore” che dopo aver superato una prima fase di selezione si sono dati appuntamento al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro per la finale di questo evento, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, che ha quali protagonisti la moda, il “glamour” e le nuove tendenze, ideato ed organizzato dall’agenzia “modashow.it” con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

La classifica.

La classifica di “Moda d’Autore vede al secondo posto Manuela Bonizzoni di Mortara e terzo classificato Alberto Messina di Maddalena di Cazzano Budrio; sono poi stati assegnati anche dei “Premi Speciali” a Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone e a Carmen Vulcano di Sant’Agata Militello.



Per “Sposa d’Autore”, oltre a Natalia Botnaru sono stati premiati, al secondo posto Alberto Messina di Maddalena di Cazzano Budrio (Bo), terza classificata Federica Pitton di Balangero (To).