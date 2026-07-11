Incendio a Sesto al Reghena, concluse le operazioni: salvo lo stabilimento

Si sono concluse alle 15.45 le operazioni dei Vigili del fuoco per l’incendio scoppiato questa mattina nella zona artigianale di Marignana di Sesto al Reghena. Dopo lo spegnimento delle fiamme, le squadre hanno completato la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza dell’intera area.

Il rogo, inizialmente divampato da un distillatore, si era successivamente propagato a diverso materiale legnoso presente nel piazzale esterno di un’azienda che si occupa della produzione di meccanismi per mobili.

Evitato il coinvolgimento degli edifici

Nelle prime fasi dell’intervento, i Vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, impedendo che raggiungessero l’interno delle strutture dello stabilimento.



Un intervento particolarmente importante, considerando che all’interno degli edifici erano presenti materiali infiammabili, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione. Nel corso dell’incendio, un dipendente dell’azienda era stato preso in carico dal personale sanitario dopo aver respirato i fumi sprigionati dalla combustione. Dopo diverse ore di lavoro, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza, con la definitiva chiusura dell’intervento nel pomeriggio.

Il video.