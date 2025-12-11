Il Natale di Lignano fa il boom di presenze nel weekend inaugurale

Tantissimi per i primi giorni del Natale d’A…Mare di Lignano Sabbiadoro.

Un avvio decisamente positivo per il programma di Natale d’A…Mare di Lignano Sabbiadoro, inaugurato sabato pomeriggio e già capace di richiamare un pubblico numeroso per tutto il fine settimana.



Secondo le rilevazioni effettuate attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche, tra sabato e lunedì si sono registrate complessivamente 70.800 presenze, con una media di 23.600 visitatori al giorno, con un picco registrato nella giornata dell’8 dicembre, pari a 25.200 presenze. Un risultato particolarmente buono, soprattutto se confrontato con lo stesso periodo del 2024: l’incremento di presenze di questi primi giorni è stato del 28,26%, (+ 15.600), confermando il crescente interesse per la proposta natalizia della località balneare.

“Il primo fine settimana di eventi natalizi a Lignano Sabbiadoro ha registrato una notevole affluenza di visitatori, un risultato che ci riempie di soddisfazione – commenta il sindaco Laura Giorgi – questi numeri non solo confermano la qualità della programmazione, ma premiano anche il lavoro svolto con impegno e passione per rendere il nostro territorio sempre più accogliente e attrattivo. È un successo ancor più significativo se si considera la concorrenza di altre località turistiche sul mare e dei capoluoghi della regione, a testimonianza che Lignano sa distinguersi e conquistare il cuore di chi sceglie di vivere la magia del Natale nella nostra località”.

“Siamo solo all’inizio – aggiunge il sindaco – ma le presenze di questo primo fine settimana confermano che stiamo andando nella direzione giusta. Anche l’edizione 2025 del Natale d’A…Mare propone un ricco palinsesto di attrazioni, spettacoli, installazioni luminose, attività per le famiglie e momenti dedicati alle tradizioni locali: un format che si conferma capace di soddisfare pubblici diversi”.

“Possiamo dire che il lavoro portato avanti a più mani da Comune, Li.sa.gest., associazioni e operatori economici, per offrire eventi di richiamo, sta dando risultati tangibili. Continueremo a investire in questa direzione, affinché Lignano sia una destinazione accogliente e vivace tutto l’anno, rafforzando la vocazione turistica della località anche nei mesi più freddi”.

“Il nostro obiettivo non si limita al mero aumento delle presenze – sottolinea Giorgi – quanto piuttosto a proporre un’offerta di intrattenimento che rispecchi l’identità della città e ne valorizzi le potenzialità. Lignano non è più soltanto mare, sole, spiaggia, estate. E’ una città viva, dinamica, capace di costruire un calendario di eventi che accompagna residenti e turisti durante tutto l’anno“.

Il dettaglio delle presenze.

2024 2025

18.200 6 dicembre 20.900 6 dicembre

20.700 7 dicembre 24.700 7 dicembre

16.300 8 dicembre 25.200 8 dicembre