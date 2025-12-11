Pagnacco si accende con il gospel: arriva “Venti di Mass – Christmas Edition”

Il concerto nella chiesa parrocchiale di Pagnacco.

Il Natale a Pagnacco si prepara a risuonare con tutta la forza e l’emozione della musica gospel. Sabato 13 dicembre, alle ore 20.30, la Chiesa Parrocchiale del paese ospiterà un grande evento musicale: “Venti di Mass – Christmas Edition”, un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza che promette di trasformare la serata in un momento di intensa partecipazione e calore collettivo.

Sul palco ci sarà The Messengers Mass Choir, coro noto per la sua vocalità potente e coinvolgente, diretto da Lucia Lesa. Con la loro inconfondibile vocalità, i Messengers sapranno regalare al pubblico un’esperienza capace di unire spiritualità, energia e tradizione natalizia. Accanto al coro si esibiranno musicisti di grande talento: Vincenzo Di Francesco alle tastiere, Roberto Colussi alla chitarra, Jacopo Zanette alla batteria e Luca Amatruda al basso.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagnacco, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio della Comunità Collinare del Friuli. L’appuntamento rientra nel calendario delle manifestazioni natalizie locali, con l’obiettivo di offrire alla comunità momenti di condivisione e cultura, valorizzando l’arte musicale come veicolo di emozioni autentiche.

“Venti di Mass – Christmas Edition” sarà dunque un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera delle feste, lasciandosi trasportare dal ritmo e dalla profondità di un genere musicale che, più di ogni altro, sa parlare al cuore.