Lignano inaugura il Natale: dall’accensione dell’albero al Presepe di Sabbia

L’inaugurazione del Natale d’A…Mare a Lignano.

Con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Fontana, Lignano Sabbiadoro ha inaugurato oggi pomeriggio il Natale d’A…Mare 2025 e la XXII edizione del Presepe di Sabbia. Alla cerimonia, che ha visto illuminarsi il maestoso albero di Piazza Fontana, hanno partecipato la Sindaca Laura Giorgi, la consigliera con delega alla cultura Donatella Pasquin, il consigliere con delega al turismo Massimo Brini, il Presidente della Li.Sa.Gest, Roberto Falcone e il Vice Sindaco di Klagenfurt, Patrick Jonke.

Con la benedizione di Don Angelo, prende così avvio un ricco calendario di eventi che fino all’11 gennaio animerà la località balneare, confermando Lignano come destinazione capace di unire comunità e visitatori anche nella stagione invernale, in un’atmosfera di condivisione e calore che richiama lo spirito autentico delle feste. Le vie del centro già risplendono di luce e si animano del passaggio di residenti e visitatori che passeggiano tra le luminarie, con il Parco San Giovanni Bosco trasformato in un luogo incantato dove giostre, addobbi e scenografie natalizie creano un’atmosfera capace di far sognare grandi e piccoli. L’edizione 2025 si arricchisce di due importanti novità: Natale di Luce e Natale di Musica.

Natale di Luce e Natale di Musica.

Natale di Luce trasforma l’intera località in un percorso luminoso diffuso, dalla stella all’ingresso della città fino alla spiaggia, creando un filo conduttore che accompagna cittadini e ospiti attraverso tutti gli appuntamenti in programma, dal concerto Candlelight allo spettacolo di fuoco Nube fino al tradizionale Pignarul in riva al mare.

Natale di Musica porta invece sul palcoscenico di Lignano una programmazione musicale che abbraccia generi diversi: dal Gospel del 28 dicembre ( ore 15.00 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana) e del 6 gennaio (ore 16.00 Duomo di Sabbiadoro) alla serata Balliamoci sopra con Radio Sorriso del 30 dicembre (ore 20.30 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana), da Valerio Scanu il 2 gennaio (ore 16.30 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana) al Monte Carlo Nights Show del 4 gennaio (ore 16.30 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana). Tra gli eventi di punta lo spettacolo della notte del 31 dicembre con Radio Piterpan (ore 21.30 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana) il concerto di Arisa il 1° gennaio (ore 16.30 palco Viale Gorizia/ Piazza Fontana) e del Trio di Parma il 9 gennaio al CinemaCity alle 20.45.

Il Presepe di Sabbia.

Cuore pulsante e simbolo del natale lignanese rimane il Presepe di Sabbia, che raggiunge quest’anno la sua XXII edizione con un progetto artistico dedicato a Maria, figura universale e contemporanea. Realizzato da artisti internazionali, il percorso si sviluppa attraverso episodi della tradizione e reinterpretazioni moderne che riflettono sul ruolo del femminile, sulla spiritualità e sulle sfide del nostro tempo.

Gli eventi e le altre novità del Natale a Lignano.

Tra le novità infine di questa edizione, fino al 30 gennaio 2026 la biblioteca di Lignano ospita una mostra dedicata ai 50 anni della Pimpa. L’esposizione si sviluppa su un percorso suddiviso in due sezioni: nella prima si ripercorrono la storia della Pimpa, il suo mondo e i suoi protagonisti; nella seconda si entra in un racconto invernale con attività interattive pensate per regalare a tutti – ma soprattutto ai bambini – un momento di magia e creatività durante le festività. Due gli eventi speciali abbinati alla mostra: il 10 dicembre, ore 16.30 – Insieme fra i libri della Pimpa con le Lettrici volontarie di Nati per Leggere e il 16 dicembre, ore 16.30 – Festa Pimpante a cura di Damatrà. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00, il giovedì anche dalle 10.00 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Da ieri aperta al pubblico anchela Spiaggia d’Inverno – Ufficio Spiaggia 5 di Sabbiadoro – per vivere un’esperienza inedita: un’area speciale con lettini, gazebo e ombrelloni dove rilassarsi ascoltando il suono delle onde. A completare l’esperienza, il Beach Bar, aperto fino all’11 gennaio, per bevande calde e aperitivi vista mare. Inaugurato anche il Villaggio del Gusto, con casette in legno tra il Parco San Giovanni Bosco e Via Tolmezzo che offriranno specialità regionali, dolci tipici, cioccolata calda e vin brulè.

Dal 26 al 30 dicembre, il CinemaCity proporrà una programmazione speciale natalizia con il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, in programma ogni sera alle ore 21.00.

Il Villaggio di Babbo Natale, con giostre e laboratori creativi, accoglie già grandi e piccoli nel Parco San Giovanni Bosco, mentre in Piazza Fontana è attiva la pista di pattinaggio circolare di 400 mq.

A Lignano Pineta, in Piazza del Sole, prosegue inoltre l’area dedicata ai più piccoli, immersa in un suggestivo villaggio artico luminoso, raggiungibile da Sabbiadoro a bordo del trenino Lignano Express.

PromoTurismoFVG è presente dal 5 dicembre con una tipica baita in Parco San Giovanni Bosco, dove è possibile scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia e acquistare skipass a prezzo scontato per i poli sciistici regionali.

Gli appuntamenti di domenica 7 dicembre.

La programmazione entra subito nel vivo:



– Ore 11.00, Sala Darsena (Sabbiadoro): IV Concerto Aperitivo con i concertisti del Conservatorio “Tartini” di Trieste.



– Ore 20.30, Duomo di Sabbiadoro: La buona novella di Fabrizio De André a cura dell’Ensemble Le Colonne di Castions di Strada.



Un Natale che si è acceso oggi non solo nelle luci, ma nel calore di una comunità che si ritrova e che accoglie quanti vorranno condividere la magia delle feste in riva al mare.

INFORMAZIONI PRATICHE



Orari di visita – Presepe di Sabbia



Apertura 10.00–18.00

6–8 dicembre 2025

13–14 dicembre 2025

20–24 dicembre 2025

26 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

10–11 gennaio 2026

18–25 gennaio 2026

1^ febbraio 2026

Apertura 14.00–18.00

9–12 dicembre 2025

15–18 dicembre 2025

25 dicembre 2025

17–24–31 gennaio 2026

VILLAGGIO DEL GUSTO

Area Food – Parco San Giovanni Bosco

5 dicembre 2025: ore 17.00-24.00

6-7-8 dicembre 2025: ore 12.00-24.00

12-13-14 dicembre 2025: ore 12.00-24.00

Dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: ore 12.00-24.00

9-10-11 gennaio 2026: ore 12.00-24.00

Area Commerciale – Via Tolmezzo