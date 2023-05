Parte la Biker Fest: motori e musica protagonisti a Lignano

Parte la Biker Fest International a Lignano.

Una bella giornata di sole e le prospettive meteo incoraggianti per il fine settimana hanno salutato l’apertura della 37ª edizione della Biker Fest International, il più celebre e storico evento moto e custom outdoor d’Italia.

Quest’anno il cartellone delle attività e delle attrazioni è più ricco che mai, con ingresso gratuito sulle cinque aree di Lignano Sabbiadoro. Il pubblico degli appassionati e dei turisti ha affollato il Villaggio dell’area Luna Park già dal giovedì mattina. L’auspicio degli organizzatori Carla Battigelli, Moreno e Micke Persello è di replicare l’enorme successo della Biker Fest e della Italian Bike Week 2022. Il taglio del nastro ufficiale avverrà alle 12 di venerdì 19, presenti la madrina della manifestazione Samira Lui, modella e star televisiva, con le autorità istituzionali locali e del Friuli Venezia Giulia.

La prima a scaldare i motori è stata l’area Demo Ride, con Honda e la sua Scuola Guida Donne. Domani sono attese anche le altre numerose Case costruttrici che rendono l’area antistante lo stadio “Guido Teghil”, adiacente il Villaggio, l’appuntamento numero uno in Europa per i test ride. Tra i marchi presenti anche Jawa Motorcycle Company, che ha scelto la Biker Fest per il suo grande ritorno sul mercato italiano. La storica factory di Praga, entrata nell’orbita di dell’indiana Mahindra, si è presentata con l’esposizione di una gamma di modelli che spazia fra le monocilindriche da 300 e 350 cc dal sapore vintage come le CL Sport e Pérak, alle bicilindriche Rvm 500 Scrambler e Adventure.

Il Custom Bike Show è l’altro appuntamento imperdibile della BFI. Oltre a essere uno dei più storici e affermati a livello europeo, il contest che pone sotto i riflettori oltre 50 selezionatissime special è l’unica data italiana del Campionato Mondiale Custom organizzato da AMD. Nel Villaggio sono esposti i più recenti capolavori meccanici dei grandi nomi del custom, che si contenderanno anche la finale dell’IMC, Italian Motorcycle Championship Custom Bike Show.

La BFI è anche lo sfondo, anzi il set della 28 ª US Car Reunion, il raduno di auto americane più storico e grande d’Italia. La storica rivista di settore Cruisin’ Magazine e Old School Garage Club hanno già iniziato ad accogliere gli equipaggi di centinaia di spettacolari e rombanti V8, provenienti da tutta Italia e dai Paesi confinanti. Il momento-clou sarà la parata della domenica mattina, che nel 2022 ha visto sfilare oltre 400 vetture e le coloratissime pin-up.

Con la complicità del meteo promettente per tutto il weekend, i primi mototuristihanno rotto gli indugi percorrendo i free tour con i sette road book preparati da Promoturismo FVG e Terre di Moto, per scoprire in autonomia le bellezze del Friuli-Venezia Giulia. Nei prossimi giorni seguiranno i MotoTour organizzati dal Motoclub Morena: il primo parte alle 10 del venerdì alla volta del Collio isontino. A Lignano Sabbiadoro il ruggito dei motori si accompagna alla musica rock. Dopo la colonna offerta da Radio Easy Rock, il nuovo Radio Partner che dalle 16 trasmette ogni giorno in diretta dall’Area Luna Park, la sera le chitarre si scatenano sul Main Stage del Villaggio: dopo gli apripista del giovedì Rain Vain e i Pulp Maniacs, venerdì tocca ai Last Rebel, Broken Wings. Super ospite speciale della serata Pino Scotto, leggenda vivente dell’hard rock italiano.

Il pensiero per l’Emilia Romagna.

Gli organizzatori della Biker Fest International non dimenticano gli amici motociclisti dell’Emilia Romagna, delle Marche e delle zone alluvionate, che quest’anno non riusciranno a unirsi agli altri appassionati: “Ci stringiamo a tutti loro augurandoci di cuore che possano andare oltre le grandi difficoltà che stanno attraversando. Li attendiamo a braccia aperte alla Italian Bike Week di settembre”.