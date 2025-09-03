Il Punto Blu di Lignano “salva” l’estate dei turisti: oltre 900 interventi di primo soccorso

Il bilancio del presidio di primo soccorso a Lignano Pineta.

Si chiude con un bilancio importante l’estate 2025 del Punto Blu, il presidio di primo soccorso gratuito sul Lungomare Kechler di Lignano Pineta. Con oltre 900 interventi sanitari gestiti, la postazione ha offerto assistenza immediata a turisti e residenti, dimostrando l’efficacia della collaborazione tra la S.O.G.I.T. – Croce di San Giovanni e la Società Lignano Pineta.

Il Punto Blu, attrezzato anche con un defibrillatore, ha rappresentato un riferimento cruciale per la località. L’equipe ha gestito una vasta gamma di situazioni, dalle misurazioni della pressione a scottature e punture di insetti, fino a casi più complessi come colpi di calore, attacchi di panico e traumi. Le emergenze più gravi sono state subito trasferite al Punto di primo intervento, mentre la maggior parte dei casi ha trovato rapida soluzione in loco.

Un servizio che va oltre la spiaggia

“Il nostro intervento non si limita alla fase acuta“, ha spiegato la Direzione della S.O.G.I.T. “Quando necessario, i nostri operatori garantiscono anche un monitoraggio successivo, seguendo i pazienti direttamente negli alberghi o nelle abitazioni. Numerosi casi hanno riguardato anche bagnanti provenienti dalla spiaggia di Riviera.”

La direzione ha sottolineato che si tratta di “un servizio gratuito che svolge una funzione importante nella promozione della salute sul territorio, garantendo non solo l’intervento immediato ma anche la continuità assistenziale e la prevenzione di complicazioni, contribuendo così al benessere complessivo della comunità turistica e non solo”.

La collaborazione che fa la differenza

Con i suoi oltre 900 interventi, il Punto Blu si conferma un modello di successo di sinergia tra volontariato e realtà locali. “Questa attività di primo soccorso rende la spiaggia di Pineta, ma non solo, un luogo più sicuro,” ha commentato Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta. “Consente interventi tempestivi nei confronti di turisti e cittadini.”

Ardito ha ribadito l’importanza di un tale servizio per gli ospiti che scelgono Lignano, un fattore che contribuisce all’attrattività turistica della località. “Per questo motivo ogni anno siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con la S.O.G.I.T., ospitando gratuitamente il personale presso il Punto Blu di Pineta e assicurando un sostegno economico per questo importante servizio, davvero apprezzato da vacanzieri e lignanesi“.