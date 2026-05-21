Estate sicura a Lignano: via violenti e molestatori da spiaggia e centro. L’ordinanza del Prefetto

Una stretta sulla sicurezza con l’obiettivo di garantire un’estate tranquilla a residenti e turisti di Lignano. Con l’avvio della stagione balneare e l’imminente festività di Pentecoste, il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha deciso di mettere in campo una misura di prevenzione per contrastare il degrado e la microcriminalità nelle aree più frequentate della località balneare friulana.

Chi viene colpito dal provvedimento e quando

Il provvedimento entrerà in vigore il 23 maggio 2026 e resterà valido fino al 31 agosto 2026, coprendo l’intera stagione estiva. La misura prevede il divieto di stazionamento, ma non si applica indiscriminatamente a tutti.

Il provvedimento riguarda infatti soggetti che mettono in atto comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica e da ostacolare la fruizione degli spazi pubblici, e che risultino destinatarie di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria negli ultimi cinque anni per determinati reati (contro la persona o il patrimonio, legati alla droga o al porto d’armi e oggetti atti ad offendere).

Le vie e le aree interessate

Il divieto di stazionamento si concentra sulle principali aree turistiche, di passeggio e della movida, includendo anche il tratto di spiaggia interessato.

A Lignano Sabbiadoro la misura si applica alle superfici e viabilità comprese tra via Carso, Lungomare Manin, Lungomare Trieste (inclusa la pista ciclabile) e via Sabbiadoro. A Lignano Pineta l’area interessata comprende Piazza Rosa dei Venti, Raggio dell’Ostro, Raggio dello Scirocco, Piazza del Sole, Viale a Mare, Piazza Marcello d’Olivo e Lungomare Alberto Kechler.

Il provvedimento si estende anche al tratto di arenile e spiaggia antistante le vie indicate.

La misura è il risultato del monitoraggio del territorio e del lavoro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 21 maggio 2026. Alla riunione hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco di Lignano Sabbiadoro e il Comandante della Polizia locale. L’obiettivo è potenziare l’azione delle Forze dell’ordine e garantire la sicurezza e la fruizione delle aree pubbliche durante la stagione estiva.