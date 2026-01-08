Prende il via oggi a Napoli la quarta edizione di ITLab, il corso di Alta Formazione per l’Hospitality orientato all’azione immediata.L’appuntamento, che proseguirà fino al 9 gennaio presso il Centro Congressi Ramada, si conferma come uno dei riferimenti più importanti per albergatori, property manager e professionisti dell’hospitality che operano quotidianamente sul campo e necessitano di strumenti immediatamente applicabili.ITLab nasce da un’idea di Domenico De Vanna, CEO di DDV Business Management, con l’obiettivo di colmare il divario tra conoscenza teorica e gestione quotidiana dell’impresa alberghiera. Un format intensivo di 16 ore di aula, pensato per trasformare la formazione in risultati concreti, riducendo al minimo la teoria a favore di un approccio fortemente operativo.

La società Lignano Pineta protagonista con Alberto Lavorgna.

Tra i docenti di questa edizione c’è anche Alberto Lavorgna, General Manager dell’hotel President Lignano e dell’hotel Marina Uno, entrambi di proprietà della società Lignano Pineta, riconosciuto come uno dei massimi esperti italiani di Revenue Management applicato. Lavorgna guiderà i partecipanti nell’approccio data-driven nella gestione dei ricavi, condividendo metodologie che ha sperimentato con successo non solo nell’hotellerie ma anche nella ristorazione, anticipando trend oggi centrali nel settore.

La sua esperienza nelle strutture ricettive della Società Lignano Pineta, realtà guidata dal presidente Giorgio Ardito e riconosciuta come modello virtuoso di gestione integrata dell’ospitalità, rappresenta un caso studio concreto di come la formazione strategica possa tradursi in risultati misurabili. Un approccio che ha permesso al gruppo di ottenere performance significative sia nelle strutture alberghiere sia in altre attività turistico-balneari e nautiche.

La filosofia di ITLab è chiara: meno teoria, più azione. Durante il corso, i partecipanti lavorano direttamente sui propri numeri, analizzano i dati delle loro aziende e costruendo strategie personalizzate, immediatamente applicabili nei rispettivi contesti imprenditoriali.

Dal 2023, anno della prima edizione, ITLab ha registrato una forte adesione da parte degli operatori del settore, affermandosi come progetto di Alta Formazione concreta e specialistica. Con questa quarta edizione, il corso rafforza la propria missione: formare imprenditori e manager dell’hospitality più consapevoli e pronti ad agire, offrendo strumenti concreti per affrontare un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.